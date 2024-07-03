В Екатеринбурге отменили концерт друга Гуфа после жалобы Мизулиной. Фото

В Екатеринбурге отменился концерт рэпера Slimus

04 июля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Концерт артиста отменился уже во второй раз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев), который должен был пройти 4 июля в «Фабрике». Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее заявляла, что артист пропагандирует наркотики в песнях. «Концерт исполнителя-русофоба Slimus в Екатеринбурге отменен. В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество. Если мы все вместе, то всегда будем побеждать», — написала Мизулина в Telegram. В «Фабрике» URA.RU подтвердили информацию об отмене концерта. Также она опубликовала документ за подписью врио замначальника полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Дмитрия Бардышева. «В УМВД по Екатеринбургу поступили обращения по факту возможного допущения нарушений законодательства при проведении концертов и исполнения музкомпозиций указанного исполнителя. Кроме того, в Сети в комментариях выявлен общественный резонанс среди граждан, высказывающих мнения о нежелательности возможного проведения концерта. <…> Организатору необходимо перенести концерт на неопределенный срок, до устранения причин и условий создающих угрозу общественной безопасности», — следует из документа. URA.RU не получилось дозвониться до представителя музыканта. Его номер оказался вне зоны доступа сети. С концертом Slimus должен был выступить еще 15 июня. Однако после слов Мизулиной, посчитавшей, что артист пропагандирует употребление наркотиков, концерт был перенесен на 4 июля. Slimus прославился в эпоху совместных выступлений с Гуфом (Алексей Долматов). Они стояли у истоков популярной в «нулевые» группы Centr. telegram-канал Екатерины Мизулиной Фото: telegram-канал Екатерины Мизулиной Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев), который должен был пройти 4 июля в «Фабрике». Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее заявляла, что артист пропагандирует наркотики в песнях. «Концерт исполнителя-русофоба Slimus в Екатеринбурге отменен. В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество. Если мы все вместе, то всегда будем побеждать», — написала Мизулина в Telegram. В «Фабрике» URA.RU подтвердили информацию об отмене концерта. Также она опубликовала документ за подписью врио замначальника полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Дмитрия Бардышева. «В УМВД по Екатеринбургу поступили обращения по факту возможного допущения нарушений законодательства при проведении концертов и исполнения музкомпозиций указанного исполнителя. Кроме того, в Сети в комментариях выявлен общественный резонанс среди граждан, высказывающих мнения о нежелательности возможного проведения концерта. <…> Организатору необходимо перенести концерт на неопределенный срок, до устранения причин и условий создающих угрозу общественной безопасности», — следует из документа. URA.RU не получилось дозвониться до представителя музыканта. Его номер оказался вне зоны доступа сети. С концертом Slimus должен был выступить еще 15 июня. Однако после слов Мизулиной, посчитавшей, что артист пропагандирует употребление наркотиков, концерт был перенесен на 4 июля. Slimus прославился в эпоху совместных выступлений с Гуфом (Алексей Долматов). Они стояли у истоков популярной в «нулевые» группы Centr.