В Чехии судят добровольца ВСУ за мародерство в Буче

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В Праге судят Филиппа Симана, который присваивал себе вещи павших солдат и гражданских во время боев на стороне ВСУ
В Праге судят Филиппа Симана, который присваивал себе вещи павших солдат и гражданских во время боев на стороне ВСУ Фото:

В Праге проходит суд над 27-летним чехом Филиппом Симаном. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в Буче и Ирпене, мужчина обвиняется в мародерстве и наемничестве. Об этом сообщает портал Ceske noviny. 

"Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц", — пишет портал. Среди таких вещей были золотые и серебряные слитки, планшет, фирменные солнцезащитные очки, золотое кольцо и деньги. 

В ходе судебного заседания наемник Симан отверг предъявленные ему обвинения. Он утверждал, что предполагал наличие секретной информации в планшете, который был у него. Симан также прокомментировал вопрос о серебряных слитках, утверждая, что в ВСУ ему разрешили их сохранить.

Подсудимый объяснил, что военнослужащие проживали в заброшенных домах украинцев, и использование найденных там ресурсов было нормой. Все обнаруженные ценности, деньги и электронные устройства предполагалось сдавать в штаб. За службу в иностранной армии Симану грозит до пяти лет лишения свободы. Однако за деяния, квалифицируемые как мародерство, ему может быть назначен более строгий срок.

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В Праге проходит суд над 27-летним чехом Филиппом Симаном. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в Буче и Ирпене, мужчина обвиняется в мародерстве и наемничестве. Об этом сообщает портал Ceske noviny.  "Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц", — пишет портал. Среди таких вещей были золотые и серебряные слитки, планшет, фирменные солнцезащитные очки, золотое кольцо и деньги.  В ходе судебного заседания наемник Симан отверг предъявленные ему обвинения. Он утверждал, что предполагал наличие секретной информации в планшете, который был у него. Симан также прокомментировал вопрос о серебряных слитках, утверждая, что в ВСУ ему разрешили их сохранить. Подсудимый объяснил, что военнослужащие проживали в заброшенных домах украинцев, и использование найденных там ресурсов было нормой. Все обнаруженные ценности, деньги и электронные устройства предполагалось сдавать в штаб. За службу в иностранной армии Симану грозит до пяти лет лишения свободы. Однако за деяния, квалифицируемые как мародерство, ему может быть назначен более строгий срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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