Подполье заявило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

04 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Удар пришелся по базе с украинским вооружением и техникой, сообщили в Подполье Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Вышгороде были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал Лебедев РИА Новости, ссылаясь на своих коллег. По его словам, взрывы прозвучали в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон. В том же районе находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады боекомплекта. Лебедев отметил, что именно это подразделение служило основой при попытке атаковать Белгородскую область весной 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Вышгороде были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал Лебедев РИА Новости, ссылаясь на своих коллег. По его словам, взрывы прозвучали в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон. В том же районе находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады боекомплекта. Лебедев отметил, что именно это подразделение служило основой при попытке атаковать Белгородскую область весной 2024 года.