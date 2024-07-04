Подполье заявило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины

По базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Вышгороде были нанесены удары. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«4 июля были два удара в Вышгороде, известном тем, что там находится военная база 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в/ч 3027», — рассказал Лебедев РИА Новости, ссылаясь на своих коллег. По его словам, взрывы прозвучали в стороне улицы генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон. В том же районе находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с техникой и склады боекомплекта. Лебедев отметил, что именно это подразделение служило основой при попытке атаковать Белгородскую область весной 2024 года.
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