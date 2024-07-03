Паводок в Сургуте пошел на спад
В Сургуте прошел пик половодья, вода пошла на спад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС.
«Вода пошла на спад. Прошел пик паводка», — сообщили агентству в МЧС. Ни одно жилое строение во время половодья не пострадало.
Ранее МЧС дали прогноз по паводку в Нижневартовске после введения режима ЧС. В ближайшее время в городе ожидается стабилизация ситуации.
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