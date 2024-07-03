03 июля 2024

В Сургуте прошел пик половодья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Сургуте пошел на спад
Паводок в Сургуте пошел на спад Фото:

В Сургуте прошел пик половодья, вода пошла на спад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС.

«Вода пошла на спад. Прошел пик паводка», — сообщили агентству в МЧС. Ни одно жилое строение во время половодья не пострадало.

Ранее МЧС дали прогноз по паводку в Нижневартовске после введения режима ЧС. В ближайшее время в городе ожидается стабилизация ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте прошел пик половодья, вода пошла на спад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС. «Вода пошла на спад. Прошел пик паводка», — сообщили агентству в МЧС. Ни одно жилое строение во время половодья не пострадало. Ранее МЧС дали прогноз по паводку в Нижневартовске после введения режима ЧС. В ближайшее время в городе ожидается стабилизация ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...