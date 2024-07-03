Власти ХМАО предприняли третью попытку выбрать главу скандального города

Власти ХМАО предприняли третью попытку назначить выборы мэра в скандальном Нефтеюганске. Депутатам пришлось перенести каникулы с 15 июля на 5 августа, чтобы провести конкурс по избранию главы. Информация опубликована на официальной странице думы Нефтеюганска «Вконтакте».
«Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска состоится 2 августа 2024 года в 10.00 в малом зале городской администрации. Принимать документы от претендентов на вакантное место главы города будут с 8 по 27 июля», — сообщает ведомство.
Неофициальный рупор югорского политблока — telegram-канал «5-й этаж» — намекает, что на примете окружных властей есть кандидат-фаворит. Однако источники в местном истеблишменте отмечают, что эта креатура не входит в команду теневого мэра Степана Пыталева, депутата думы ХМАО, которому подконтрольны 100% городской думы.
Более того, на сей раз он лично решил войти в комиссию выборщиков. «После этого по городу пошли слухи, что новая попытка окружных властей навязать „пыталевским“ чужака из противоборствующего клана не увенчается успехом. Лояльная Пыталеву дума вполне способна саботировать процесс, и тогда Нефтеюганск останется без градоначальника до осени», — сообщает инсайдер.
Кроме Пыталева, в состав комиссии вошли Алла Гайсина (директор ООО «ГРАТУС»), Константин Насоновский (депутат гордумы) и секретарь Анжела Гарчинская, главный специалист организационно-правового отдела аппарата думы города. Еще четверых членов комиссии представят окружные власти.
Директор департамента внутренней политики ХМАО Наталья Гулина не ответила на звонок журналиста агентства. В ДВП направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске сорвалась вторая попытка избрать мэра. Выборы было решено перенести до согласования кандидатов на должность главы города с врио губернатора Русланом Кухаруком.
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