Свердловские власти пополнили правительственный автопарк люксовым Aurus к приезду арабских министров на промышленную выставку «Иннопром». Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«Изначально хотели купить несколько Aurus, но решили обойтись одним», — поделился он. По словам другого собеседника агентства, разрешение на покупку машины выдавал Минпромторг РФ — на основании решения оргкомитета «Иннопрома». После выставки Aurus планируют использовать только для делегаций международного уровня. Губернатор Евгений Куйвашев ездить на машине, говорят, не будет — предпочитает более скромные модели. Как ранее сообщало URA.RU, недавно он пересел на премиальный китайский внедорожник TANK-500 — как и несколько его замов.
Планы обзавестись Aurus свердловские власти кулуарно озвучивали еще в 2019 году, когда марку представили впервые. Произошло это, кстати, на «Иннопроме».
На официальном сайте Aurus представлены четыре модели — Komendant, Senat, Senat Limousine и Senat Long, стоимость не указана. Дилеры продают машины за 40 миллионов рублей и дороже.
«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8-го по 11 июля. Официальный партнер выставки в этом году — Объединенные Арабские Эмираты. На Урале ждут министров Султана бин Ахмед Аль-Джабера (промышленность), Сару Бинт Юсифа Аль-Амири (народное образование) и Тани бин Ахмеда Аль Зайуди (внешняя торговля).
Ключевым гостем с российской стороны будет глава федерального правительства Михаил Мишустин, приедет также его первый зам Денис Мантуров и министр промышленности Антон Алиханов. Один из источников URA.RU отметил, что «Аурусы» для них привезут из гаража правительства РФ.
URA.RU обратилось за комментарием в департамент информполитики Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию о покупке. Ответ ожидается.
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