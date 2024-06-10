Куйвашева и его замов пересаживают на внедорожники из Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В гараж свердловского правительства пришла партия новых TANK-500
В гараж свердловского правительства пришла партия новых TANK-500 Фото:

Десятью премиальными китайскими внедорожниками TANK-500, которые свердловские власти заказывали к Всемирным играм дружбы — для перевозки VIP-гостей — будет пользоваться руководство Свердловской области: заместители губернатора и, вероятно, сам Евгений Куйвашев. Об этом стало известно URA.RU. 

Тендер на обновление правительственного гаража, состоящего преимущественно из Toyota Camry, объявили в апреле. Контракт с московской компанией «Мейджер Авто» на 66,4 миллиона рублей заключили в конце апреля. А в начале июня стало известно, что Игры дружбы, под которые проводили закупку, скорее всего, перенесут на 2025-й.

«Автомобили простаивать не будут. На них пересядут несколько заместителей губернатора», — сообщил информированный источник URA.RU. Губернатор Куйвашев, которого прежде видели в основном на черном Lexus, на TANK-500 приехал на открытие фестиваля «Движение»» в Верхней Пышме 8 июня (свидетелем был корреспондент). 

Замгубернатора Азат Салихов, курирующий управление делами правительства, комментировать это не стал, но обозначил, что TANK-500 пригодятся, например, для перевозки статусных гостей намеченного на июль «Иннопрома». «Что касается Игр [дружбы], то они пока официально не перенесены и не отменены», — отметил он. 

Часть освобождающихся Toyota Camry передадут мэрам, так что в количественном отношении техники в гараже правительства больше не станет. Сейчас там также есть автобусы и грузовики, которые постоянно находу. Возраст 24% машин — от 17 до 19 лет, а пробег составляет около миллиона километров. «Еще 22% машин в возрасте 14-16 лет имеют пробег около 700 тысяч километров каждая. Остальная часть автопарка — транспорт в возрасте 8-13 лет (20%) и 2-7 лет (34%)», — рассказал Салихов. Новые машины не закупались с 2021 года, когда были приобретены Toyota Camry российского производства.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать, как будут использовать китайские внедорожники. На момент публикации новости ответ не поступил.

На фестиваль "Движение" в минувшие выходные Куйвашев приехал как раз на TANK-500
На фестиваль "Движение" в минувшие выходные Куйвашев приехал как раз на TANK-500
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятью премиальными китайскими внедорожниками TANK-500, которые свердловские власти заказывали к Всемирным играм дружбы — для перевозки VIP-гостей — будет пользоваться руководство Свердловской области: заместители губернатора и, вероятно, сам Евгений Куйвашев. Об этом стало известно URA.RU.  Тендер на обновление правительственного гаража, состоящего преимущественно из Toyota Camry, объявили в апреле. Контракт с московской компанией «Мейджер Авто» на 66,4 миллиона рублей заключили в конце апреля. А в начале июня стало известно, что Игры дружбы, под которые проводили закупку, скорее всего, перенесут на 2025-й. «Автомобили простаивать не будут. На них пересядут несколько заместителей губернатора», — сообщил информированный источник URA.RU. Губернатор Куйвашев, которого прежде видели в основном на черном Lexus, на TANK-500 приехал на открытие фестиваля «Движение»» в Верхней Пышме 8 июня (свидетелем был корреспондент).  Замгубернатора Азат Салихов, курирующий управление делами правительства, комментировать это не стал, но обозначил, что TANK-500 пригодятся, например, для перевозки статусных гостей намеченного на июль «Иннопрома». «Что касается Игр [дружбы], то они пока официально не перенесены и не отменены», — отметил он.  Часть освобождающихся Toyota Camry передадут мэрам, так что в количественном отношении техники в гараже правительства больше не станет. Сейчас там также есть автобусы и грузовики, которые постоянно находу. Возраст 24% машин — от 17 до 19 лет, а пробег составляет около миллиона километров. «Еще 22% машин в возрасте 14-16 лет имеют пробег около 700 тысяч километров каждая. Остальная часть автопарка — транспорт в возрасте 8-13 лет (20%) и 2-7 лет (34%)», — рассказал Салихов. Новые машины не закупались с 2021 года, когда были приобретены Toyota Camry российского производства. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать, как будут использовать китайские внедорожники. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...