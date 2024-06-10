Десятью премиальными китайскими внедорожниками TANK-500, которые свердловские власти заказывали к Всемирным играм дружбы — для перевозки VIP-гостей — будет пользоваться руководство Свердловской области: заместители губернатора и, вероятно, сам Евгений Куйвашев. Об этом стало известно URA.RU.
Тендер на обновление правительственного гаража, состоящего преимущественно из Toyota Camry, объявили в апреле. Контракт с московской компанией «Мейджер Авто» на 66,4 миллиона рублей заключили в конце апреля. А в начале июня стало известно, что Игры дружбы, под которые проводили закупку, скорее всего, перенесут на 2025-й.
«Автомобили простаивать не будут. На них пересядут несколько заместителей губернатора», — сообщил информированный источник URA.RU. Губернатор Куйвашев, которого прежде видели в основном на черном Lexus, на TANK-500 приехал на открытие фестиваля «Движение»» в Верхней Пышме 8 июня (свидетелем был корреспондент).
Замгубернатора Азат Салихов, курирующий управление делами правительства, комментировать это не стал, но обозначил, что TANK-500 пригодятся, например, для перевозки статусных гостей намеченного на июль «Иннопрома». «Что касается Игр [дружбы], то они пока официально не перенесены и не отменены», — отметил он.
Часть освобождающихся Toyota Camry передадут мэрам, так что в количественном отношении техники в гараже правительства больше не станет. Сейчас там также есть автобусы и грузовики, которые постоянно находу. Возраст 24% машин — от 17 до 19 лет, а пробег составляет около миллиона километров. «Еще 22% машин в возрасте 14-16 лет имеют пробег около 700 тысяч километров каждая. Остальная часть автопарка — транспорт в возрасте 8-13 лет (20%) и 2-7 лет (34%)», — рассказал Салихов. Новые машины не закупались с 2021 года, когда были приобретены Toyota Camry российского производства.
URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать, как будут использовать китайские внедорожники. На момент публикации новости ответ не поступил.
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