Тысячи свердловских школьников пересдают ЕГЭ

В Свердловской области свыше трех тысяч школьников пересдают ЕГЭ
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Последний звонок у выпускников. Курган, последний звонок, выпускники, выпускной
Возможность пересдачи появилась благодаря Путину Фото:

В Свердловской области свыше трех тысячи школьников решили пересдать один из предметов ЕГЭ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Правом пересдать один из экзаменов в регионе воспользовались порядка четверти участников ЕГЭ. Всего участие в ЕГЭ в этом году приняли около 17 тысяч человек», — пишет ДИП в telegram-канале.

Такая процедура является новым опытом для системы образования, добавила начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального минобразования Наталья Сокольская. «Больше всего среди решивших пересдать экзамен участников ЕГЭ по обществознанию, по информатике, по профильной математике, по русскому языку и по химии. Результаты сданных 4 и 5 июля экзаменов станут известны 16 июля. При этом итоговая оценка за ЕГЭ будет засчитываться именно со второй», — сказала она.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пересдавать ЕГЭ будут 1412 выпускников. Подавляющее большинство для пересдачи выбрали обществознание и информатику.

В 2024 году выпускникам впервые предоставили возможность быстро пересдать один из предметов. Инициативу озвучил российский президент Владимир Путин в своем послании парламенту. При поступлении в вузы учитывается только последний результат экзамена, даже если он сдан на меньший балл. Абитуриент не может выбрать, какой из полученных вариантов заявлять комиссии.

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В Свердловской области свыше трех тысячи школьников решили пересдать один из предметов ЕГЭ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Правом пересдать один из экзаменов в регионе воспользовались порядка четверти участников ЕГЭ. Всего участие в ЕГЭ в этом году приняли около 17 тысяч человек», — пишет ДИП в telegram-канале. Такая процедура является новым опытом для системы образования, добавила начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального минобразования Наталья Сокольская. «Больше всего среди решивших пересдать экзамен участников ЕГЭ по обществознанию, по информатике, по профильной математике, по русскому языку и по химии. Результаты сданных 4 и 5 июля экзаменов станут известны 16 июля. При этом итоговая оценка за ЕГЭ будет засчитываться именно со второй», — сказала она. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пересдавать ЕГЭ будут 1412 выпускников. Подавляющее большинство для пересдачи выбрали обществознание и информатику. В 2024 году выпускникам впервые предоставили возможность быстро пересдать один из предметов. Инициативу озвучил российский президент Владимир Путин в своем послании парламенту. При поступлении в вузы учитывается только последний результат экзамена, даже если он сдан на меньший балл. Абитуриент не может выбрать, какой из полученных вариантов заявлять комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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