Тысячи свердловских школьников пересдают ЕГЭ

В Свердловской области свыше трех тысяч школьников пересдают ЕГЭ

Возможность пересдачи появилась благодаря Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области свыше трех тысячи школьников решили пересдать один из предметов ЕГЭ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Правом пересдать один из экзаменов в регионе воспользовались порядка четверти участников ЕГЭ. Всего участие в ЕГЭ в этом году приняли около 17 тысяч человек», — пишет ДИП в telegram-канале.

Такая процедура является новым опытом для системы образования, добавила начальник отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального минобразования Наталья Сокольская. «Больше всего среди решивших пересдать экзамен участников ЕГЭ по обществознанию, по информатике, по профильной математике, по русскому языку и по химии. Результаты сданных 4 и 5 июля экзаменов станут известны 16 июля. При этом итоговая оценка за ЕГЭ будет засчитываться именно со второй», — сказала она.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пересдавать ЕГЭ будут 1412 выпускников. Подавляющее большинство для пересдачи выбрали обществознание и информатику.

В 2024 году выпускникам впервые предоставили возможность быстро пересдать один из предметов. Инициативу озвучил российский президент Владимир Путин в своем послании парламенту. При поступлении в вузы учитывается только последний результат экзамена, даже если он сдан на меньший балл. Абитуриент не может выбрать, какой из полученных вариантов заявлять комиссии.