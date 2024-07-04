Госдума одобрила индексацию пенсий на 5,1% военным пенсионерам

04 июля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Госдума одобрила индексацию пенсий из-за роста инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности. «В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1 процента», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим с начала октября будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности. «В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1 процента», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим с начала октября будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам.