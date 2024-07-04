Госдума одобрила индексацию пенсий на 5,1% военным пенсионерам

Госдума одобрила индексацию пенсий из-за роста инфляции
Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности.
«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1 процента», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим с начала октября будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам.
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