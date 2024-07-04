Федерация бокса России пожизненно отстранила бойцы ММА Рзаева

Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева от участия в мероприятиях. Причиной послужило оскорбление со стороны Рзаева в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Об этом федерация сообщает в своем telegram-канале.
«Обращаем внимание, что боец Джавид Рзаев отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно», — сообщает федерация. Там отметили, что продолжают прорабатывать комплекс мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и дискриминации спортсменов.
На днях азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Потом он принес извинения. Федерация бокса начала разбираться в инциденте.
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