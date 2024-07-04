Федерация бокса России пожизненно отстранила бойцы ММА Рзаева

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Федерация бокса России отстранила пожизненно азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева за оскорбление россиянина Фото:

Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева от участия в мероприятиях. Причиной послужило оскорбление со стороны Рзаева в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Об этом федерация сообщает в своем telegram-канале.

«Обращаем внимание, что боец Джавид Рзаев отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно», — сообщает федерация. Там отметили, что продолжают прорабатывать комплекс мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и дискриминации спортсменов.

На днях азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Потом он принес извинения. Федерация бокса начала разбираться в инциденте.

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Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева от участия в мероприятиях. Причиной послужило оскорбление со стороны Рзаева в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Об этом федерация сообщает в своем telegram-канале. «Обращаем внимание, что боец Джавид Рзаев отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно», — сообщает федерация. Там отметили, что продолжают прорабатывать комплекс мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и дискриминации спортсменов. На днях азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Потом он принес извинения. Федерация бокса начала разбираться в инциденте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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