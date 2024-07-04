Развлечения Спорт Федерация бокса России пожизненно отстранила бойцы ММА Рзаева 04 июля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + Федерация бокса России отстранила пожизненно азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева за оскорбление россиянина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева от участия в мероприятиях. Причиной послужило оскорбление со стороны Рзаева в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Об этом федерация сообщает в своем telegram-канале. «Обращаем внимание, что боец Джавид Рзаев отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно», — сообщает федерация. Там отметили, что продолжают прорабатывать комплекс мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и дискриминации спортсменов. На днях азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Потом он принес извинения. Федерация бокса начала разбираться в инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца ММА Джавида Рзаева от участия в мероприятиях. Причиной послужило оскорбление со стороны Рзаева в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Об этом федерация сообщает в своем telegram-канале. «Обращаем внимание, что боец Джавид Рзаев отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно», — сообщает федерация. Там отметили, что продолжают прорабатывать комплекс мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и дискриминации спортсменов. На днях азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев оскорбил россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям. Потом он принес извинения. Федерация бокса начала разбираться в инциденте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям