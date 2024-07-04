Картаполов раскрыл, как пройдет осенний призыв в этом году

Картаполов: в осенний призыв, в основном, будут использоваться бумажные повестки
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В осенний призыв повестки будут рассылаться в бумажном варианте, отметил Андрей Картаполов Фото:

В осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Во время осеннего призыва оповещение [военнообязанных граждан] будет традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток. Это останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал Андрей Картаполов на заседании Госдумы. Сообщение передает «Интерфакс».

Ранее также стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября. Через реестр, в том числе, будут высылать электронные повестки.

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В осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Во время осеннего призыва оповещение [военнообязанных граждан] будет традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток. Это останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал Андрей Картаполов на заседании Госдумы. Сообщение передает «Интерфакс». Ранее также стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября. Через реестр, в том числе, будут высылать электронные повестки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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