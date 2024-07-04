Картаполов раскрыл, как пройдет осенний призыв в этом году

Картаполов: в осенний призыв, в основном, будут использоваться бумажные повестки

04 июля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В осенний призыв повестки будут рассылаться в бумажном варианте, отметил Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Во время осеннего призыва оповещение [военнообязанных граждан] будет традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток. Это останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал Андрей Картаполов на заседании Госдумы. Сообщение передает «Интерфакс». Ранее также стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября. Через реестр, в том числе, будут высылать электронные повестки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В осенний военный призыв в большинстве своем будут использоваться именно бумажные повестки, а не электронные. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Во время осеннего призыва оповещение [военнообязанных граждан] будет традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток. Это останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал Андрей Картаполов на заседании Госдумы. Сообщение передает «Интерфакс». Ранее также стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября. Через реестр, в том числе, будут высылать электронные повестки.