Передавать сведения о сотрудниках военкоматам будут через Единый реестр воинского учета

Правительство России поддержало законопроект, обязывающий работодателей сообщать в военкоматы данные о военнообязанных сотрудниках. Данную инициативу внес глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в июне. Рассмотреть законопроект в первом чтении планируют 4 июля.
«В правительстве одобрили инициативу об обязанности работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета», — сообщили «Ведомости», ознакомившиеся с проектом отзыва. Законопроект предполагает обязать руководителей и ответственных лиц организаций направлять в военкоматы актуальные сведения о военнообязанных в течение пяти дней после их изменения. Для этого можно будет использовать портал "Госуслуги".
Ранее Картаполов сообщал, что в РФ продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета, завершить работы над которым планируют к 2025 году. Он также анонсировал новые законопроекты для военнослужащих. По его словам, все законодательные инициативы нацелены на то, чтобы страна стала сильнее.
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