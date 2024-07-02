Передавать сведения о сотрудниках военкоматам будут через Единый реестр воинского учета

Правительство одобрило идею сообщать о военнообязанных работниках через реестр
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Сообщать о военнообязанных работников теперь будут через Единый реестр воинского учета
Сообщать о военнообязанных работников теперь будут через Единый реестр воинского учета Фото:

Правительство России поддержало законопроект, обязывающий работодателей сообщать в военкоматы данные о военнообязанных сотрудниках. Данную инициативу внес глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в июне. Рассмотреть законопроект в первом чтении планируют 4 июля.

«В правительстве одобрили инициативу об обязанности работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета», — сообщили «Ведомости», ознакомившиеся с проектом отзыва. Законопроект предполагает обязать руководителей и ответственных лиц организаций направлять в военкоматы актуальные сведения о военнообязанных в течение пяти дней после их изменения. Для этого можно будет использовать портал "Госуслуги".

Ранее Картаполов сообщал, что в РФ продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета, завершить работы над которым планируют к 2025 году. Он также анонсировал новые законопроекты для военнослужащих. По его словам, все законодательные инициативы нацелены на то, чтобы страна стала сильнее.

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Правительство России поддержало законопроект, обязывающий работодателей сообщать в военкоматы данные о военнообязанных сотрудниках. Данную инициативу внес глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в июне. Рассмотреть законопроект в первом чтении планируют 4 июля. «В правительстве одобрили инициативу об обязанности работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета», — сообщили «Ведомости», ознакомившиеся с проектом отзыва. Законопроект предполагает обязать руководителей и ответственных лиц организаций направлять в военкоматы актуальные сведения о военнообязанных в течение пяти дней после их изменения. Для этого можно будет использовать портал "Госуслуги". Ранее Картаполов сообщал, что в РФ продолжается работа над созданием единого реестра воинского учета, завершить работы над которым планируют к 2025 году. Он также анонсировал новые законопроекты для военнослужащих. По его словам, все законодательные инициативы нацелены на то, чтобы страна стала сильнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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