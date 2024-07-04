В Литве запретили песни Лепса и Газманова

В Литве удалили песни Лепса и Газманова в эфирах радио и ТВ
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За трансляцию песен Лепса в теле- и радиоэфире компаниям грозит штраф
За трансляцию песен Лепса в теле- и радиоэфире компаниям грозит штраф Фото:

Литовская медиакомиссия вырезала из местного эфира песни заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова. О борьбе с русской культурой в Литве сообщили российские СМИ.

«Литовская комиссия по радио и ТВ решила „удалить“ из местного эфира песни Григория Лепса и Олега Газманова»,— сообщила газета argumenti.ru. Издание отметило, что в случае нарушения предписания правительство будет взымать с юридического лица штраф — 50 000 евро.

Национальный совет по электронным СМИ в соседней с Литвой Латвии заявил, что из радиоэфира пока никто «не убирает» российских исполнителей. Организация считает, что «не имеет права вмешиваться в редакционную политику электронных СМИ».

Еще в сентябре 2022 года литовский парламент лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире. Запрет был установлен до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии.

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Литовская медиакомиссия вырезала из местного эфира песни заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова. О борьбе с русской культурой в Литве сообщили российские СМИ. «Литовская комиссия по радио и ТВ решила „удалить“ из местного эфира песни Григория Лепса и Олега Газманова»,— сообщила газета argumenti.ru. Издание отметило, что в случае нарушения предписания правительство будет взымать с юридического лица штраф — 50 000 евро. Национальный совет по электронным СМИ в соседней с Литвой Латвии заявил, что из радиоэфира пока никто «не убирает» российских исполнителей. Организация считает, что «не имеет права вмешиваться в редакционную политику электронных СМИ». Еще в сентябре 2022 года литовский парламент лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире. Запрет был установлен до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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