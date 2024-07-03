Малые партии на выборах губернатора ХМАО представит только один кандидат. Им станет лидер «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев. Он сообщил об этом журналисту URA.RU.
«РППСС в конце июня разослало предложения представить своих кандидатов коллегам из других партий, не получивших мандат в окружной думе, и поэтому не имеющих возможности самостоятельно заявиться на выборы губернатора, в том числе „Новым людям“. Однако возможностью никто так и не воспользовался. Партия выдвигает только одну кандидатуру на пост губернатора — мою», — сообщил Зиновьев.
Партии представляют списки кандидатов губернатору Тюменской области Александру Моору. Тот должен отобрать список из пятерых претендентов и передать его президенту России Владимиру Путину. Он, в свою очередь, сократит шорт-лист до тройки кандидатов. Из них депутаты окружной думы выберут губернатора 8 сентября 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что коммунисты готовят тройку претендентов на пост губернатора. Ее возглавил лидер югорского отделения КПРФ Алексей Савинцев.
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