03 июля 2024

Малые партии на выборах губернатора ХМАО представит только один кандидат

Лидер РППСС Зиновьев выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер югорского отделения РППСС Владимир Зиновьев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора ХМАО
Лидер югорского отделения РППСС Владимир Зиновьев выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора ХМАО Фото:

Малые партии на выборах губернатора ХМАО представит только один кандидат. Им станет лидер «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев. Он сообщил об этом журналисту URA.RU.

«РППСС в конце июня разослало предложения представить своих кандидатов коллегам из других партий, не получивших мандат в окружной думе, и поэтому не имеющих возможности самостоятельно заявиться на выборы губернатора, в том числе „Новым людям“. Однако возможностью никто так и не воспользовался. Партия выдвигает только одну кандидатуру на пост губернатора — мою», — сообщил Зиновьев.

Партии представляют списки кандидатов губернатору Тюменской области Александру Моору. Тот должен отобрать список из пятерых претендентов и передать его президенту России Владимиру Путину. Он, в свою очередь, сократит шорт-лист до тройки кандидатов. Из них депутаты окружной думы выберут губернатора 8 сентября 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты готовят тройку претендентов на пост губернатора. Ее возглавил лидер югорского отделения КПРФ Алексей Савинцев.

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Малые партии на выборах губернатора ХМАО представит только один кандидат. Им станет лидер «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев. Он сообщил об этом журналисту URA.RU. «РППСС в конце июня разослало предложения представить своих кандидатов коллегам из других партий, не получивших мандат в окружной думе, и поэтому не имеющих возможности самостоятельно заявиться на выборы губернатора, в том числе „Новым людям“. Однако возможностью никто так и не воспользовался. Партия выдвигает только одну кандидатуру на пост губернатора — мою», — сообщил Зиновьев. Партии представляют списки кандидатов губернатору Тюменской области Александру Моору. Тот должен отобрать список из пятерых претендентов и передать его президенту России Владимиру Путину. Он, в свою очередь, сократит шорт-лист до тройки кандидатов. Из них депутаты окружной думы выберут губернатора 8 сентября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что коммунисты готовят тройку претендентов на пост губернатора. Ее возглавил лидер югорского отделения КПРФ Алексей Савинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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