Набиуллина назвала условие, при котором РФ грозит финансовая изоляция

Эльвира Набиуллина заявила об усложнении трансграничных переводов
Россия рискует оказаться в финансовой изоляции, если мировому рынку перестанут быть нужны ее товары. Такое заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
Однако глава ЦБ отметила, что трансграничные платежи усложняются. Тем не менее многие страны нуждаются в российском рынке.
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