Набиуллина назвала условие, при котором РФ грозит финансовая изоляция

Набиуллина: финансовая изоляция грозит РФ, если ее товары не будут нужны миру
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила об усложнении трансграничных переводов Фото:

Россия рискует оказаться в финансовой изоляции, если мировому рынку перестанут быть нужны ее товары. Такое заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

Однако глава ЦБ отметила, что трансграничные платежи усложняются. Тем не менее многие страны нуждаются в российском рынке.

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Россия рискует оказаться в финансовой изоляции, если мировому рынку перестанут быть нужны ее товары. Такое заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что трансграничные платежи усложняются. Тем не менее многие страны нуждаются в российском рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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