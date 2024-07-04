Конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека

04 июля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Копейске завершили прием документов от кандидатов в депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в 18:00 часов 4 июля завершили прием документов от кандидатов на довыборы шестерых депутатов горсобрания. Об этом URA.RU сообщили в теризбикоме. «Прием документов от депутатов завершен. Заявления и документы подали 23 человека», — сообщили в избиркоме. Все шесть свободных округов перекроют кандидатами две партии — «Единая Россия» и «СР». КПРФ выставила на выборы пятерых кандидатов, ЛДПР — четырех. Еще два кандидата являются самовыдвиженцами. Всего из 25 депутатских кресел в Копейске на данный момент пустуют шесть. Таким образом, конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека. Места в горсобрании освободились после того, как в сентябре 2023 года пятеро народных избранников были лишены мандатов по решению суда за конфликт интересов при принятии решения о повышении тарифов ЖКХ. Еще одно кресло 62-летний депутат горсобрания освободил весной нынешнего года, объяснив отставку состоянием здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) в 18:00 часов 4 июля завершили прием документов от кандидатов на довыборы шестерых депутатов горсобрания. Об этом URA.RU сообщили в теризбикоме. «Прием документов от депутатов завершен. Заявления и документы подали 23 человека», — сообщили в избиркоме. Все шесть свободных округов перекроют кандидатами две партии — «Единая Россия» и «СР». КПРФ выставила на выборы пятерых кандидатов, ЛДПР — четырех. Еще два кандидата являются самовыдвиженцами. Всего из 25 депутатских кресел в Копейске на данный момент пустуют шесть. Таким образом, конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека. Места в горсобрании освободились после того, как в сентябре 2023 года пятеро народных избранников были лишены мандатов по решению суда за конфликт интересов при принятии решения о повышении тарифов ЖКХ. Еще одно кресло 62-летний депутат горсобрания освободил весной нынешнего года, объяснив отставку состоянием здоровья.