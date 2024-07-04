Конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека

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Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, стела, парк победы, копейск
В Копейске завершили прием документов от кандидатов в депутаты Фото:

В Копейске (Челябинская область) в 18:00 часов 4 июля завершили прием документов от кандидатов на довыборы шестерых депутатов горсобрания. Об этом URA.RU сообщили в теризбикоме.

«Прием документов от депутатов завершен. Заявления и документы подали 23 человека», — сообщили в избиркоме.

Все шесть свободных округов перекроют кандидатами две партии — «Единая Россия» и «СР». КПРФ выставила на выборы пятерых кандидатов, ЛДПР — четырех. Еще два кандидата являются самовыдвиженцами. Всего из 25 депутатских кресел в Копейске на данный момент пустуют шесть. Таким образом, конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека.

Места в горсобрании освободились после того, как в сентябре 2023 года пятеро народных избранников были лишены мандатов по решению суда за конфликт интересов при принятии решения о повышении тарифов ЖКХ. Еще одно кресло 62-летний депутат горсобрания освободил весной нынешнего года, объяснив отставку состоянием здоровья.

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В Копейске (Челябинская область) в 18:00 часов 4 июля завершили прием документов от кандидатов на довыборы шестерых депутатов горсобрания. Об этом URA.RU сообщили в теризбикоме. «Прием документов от депутатов завершен. Заявления и документы подали 23 человека», — сообщили в избиркоме. Все шесть свободных округов перекроют кандидатами две партии — «Единая Россия» и «СР». КПРФ выставила на выборы пятерых кандидатов, ЛДПР — четырех. Еще два кандидата являются самовыдвиженцами. Всего из 25 депутатских кресел в Копейске на данный момент пустуют шесть. Таким образом, конкурс на депутатское кресло в Копейске составит почти четыре человека. Места в горсобрании освободились после того, как в сентябре 2023 года пятеро народных избранников были лишены мандатов по решению суда за конфликт интересов при принятии решения о повышении тарифов ЖКХ. Еще одно кресло 62-летний депутат горсобрания освободил весной нынешнего года, объяснив отставку состоянием здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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