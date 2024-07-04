Путин оценил шансы возобновления договоренностей с США

Путин: шансы на возобновление диалога с США нужно рассматривать после выборов
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Россия будет рассматривать возможность возобновления диалога с США после окончания президентских выборов в Штатах, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Шансы на возобновления переговоров между Россией и США будет правильно рассматривать, в зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Штатах. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин отметив, что для переговоров должна быть добрая воля со стороны Вашингтона.

«Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Владимир Путин в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Путин выступал перед журналистами в ходе саммита ШОС. Он также рассказал о том, насколько возможно проведение переговоров с Украиной при посредничестве стран Запада. Он считает, что это маловероятно.

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Шансы на возобновления переговоров между Россией и США будет правильно рассматривать, в зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Штатах. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин отметив, что для переговоров должна быть добрая воля со стороны Вашингтона. «Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Владимир Путин в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин выступал перед журналистами в ходе саммита ШОС. Он также рассказал о том, насколько возможно проведение переговоров с Украиной при посредничестве стран Запада. Он считает, что это маловероятно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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