Путин оценил шансы возобновления договоренностей с США

Путин: шансы на возобновление диалога с США нужно рассматривать после выборов

04 июля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Россия будет рассматривать возможность возобновления диалога с США после окончания президентских выборов в Штатах, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шансы на возобновления переговоров между Россией и США будет правильно рассматривать, в зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Штатах. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин отметив, что для переговоров должна быть добрая воля со стороны Вашингтона. «Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Владимир Путин в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин выступал перед журналистами в ходе саммита ШОС. Он также рассказал о том, насколько возможно проведение переговоров с Украиной при посредничестве стран Запада. Он считает, что это маловероятно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шансы на возобновления переговоров между Россией и США будет правильно рассматривать, в зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Штатах. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин отметив, что для переговоров должна быть добрая воля со стороны Вашингтона. «Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Владимир Путин в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин выступал перед журналистами в ходе саммита ШОС. Он также рассказал о том, насколько возможно проведение переговоров с Украиной при посредничестве стран Запада. Он считает, что это маловероятно.