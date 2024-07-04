Путин оценил шансы возобновления договоренностей с США

Шансы на возобновления переговоров между Россией и США будет правильно рассматривать, в зависимости от того, как пройдут президентские выборы в Штатах. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин отметив, что для переговоров должна быть добрая воля со стороны Вашингтона.
«Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Владимир Путин в ходе разговора с журналистами. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Путин выступал перед журналистами в ходе саммита ШОС. Он также рассказал о том, насколько возможно проведение переговоров с Украиной при посредничестве стран Запада. Он считает, что это маловероятно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.