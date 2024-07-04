В США рассказали, что для ВСУ значит уход из Часова Яра

CNN: ВС РФ смогут ввести больше беспилотников, если освободят Часов Яр

04 июля 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Часов Яр — самый крупный населенный пункт на пути к Краматорску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если ВС РФ освободят Часов Яр, то они смогут расположить там больше беспилотников и артиллерии. Это позволит занять более выгодные позиции для проведения спецоперации. К таким выводам пришел военный аналитик Конрад Музыка. «Захват Часового Яра позволил бы россиянам ввести в этот район больше беспилотников, операторов беспилотников и артиллерии, а также дал бы им выгодную позицию для нанесения наземных ударов и ударов беспилотниками по украинским войскам», — сказал в интервью CNN военный аналитик Конрад Музыка. Он также отметил размеры города в качестве единственного крупного для украинской стороны, на пути к Краматорску. Ранее сообщалось, что ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр. Причиной послужило разрушение боевых позиций украинских сил. Командованием было принято решение о возвращении на более подготовленные позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если ВС РФ освободят Часов Яр, то они смогут расположить там больше беспилотников и артиллерии. Это позволит занять более выгодные позиции для проведения спецоперации. К таким выводам пришел военный аналитик Конрад Музыка. «Захват Часового Яра позволил бы россиянам ввести в этот район больше беспилотников, операторов беспилотников и артиллерии, а также дал бы им выгодную позицию для нанесения наземных ударов и ударов беспилотниками по украинским войскам», — сказал в интервью CNN военный аналитик Конрад Музыка. Он также отметил размеры города в качестве единственного крупного для украинской стороны, на пути к Краматорску. Ранее сообщалось, что ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр. Причиной послужило разрушение боевых позиций украинских сил. Командованием было принято решение о возвращении на более подготовленные позиции.