В США рассказали, что для ВСУ значит уход из Часова Яра

CNN: ВС РФ смогут ввести больше беспилотников, если освободят Часов Яр
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, всу, сво, подбитый танк
Часов Яр — самый крупный населенный пункт на пути к Краматорску Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если ВС РФ освободят Часов Яр, то они смогут расположить там больше беспилотников и артиллерии. Это позволит занять более выгодные позиции для проведения спецоперации. К таким выводам пришел военный аналитик Конрад Музыка.

«Захват Часового Яра позволил бы россиянам ввести в этот район больше беспилотников, операторов беспилотников и артиллерии, а также дал бы им выгодную позицию для нанесения наземных ударов и ударов беспилотниками по украинским войскам», — сказал в интервью CNN военный аналитик Конрад Музыка. Он также отметил размеры города в качестве единственного крупного для украинской стороны, на пути к Краматорску.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр. Причиной послужило разрушение боевых позиций украинских сил. Командованием было принято решение о возвращении на более подготовленные позиции.

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Если ВС РФ освободят Часов Яр, то они смогут расположить там больше беспилотников и артиллерии. Это позволит занять более выгодные позиции для проведения спецоперации. К таким выводам пришел военный аналитик Конрад Музыка. «Захват Часового Яра позволил бы россиянам ввести в этот район больше беспилотников, операторов беспилотников и артиллерии, а также дал бы им выгодную позицию для нанесения наземных ударов и ударов беспилотниками по украинским войскам», — сказал в интервью CNN военный аналитик Конрад Музыка. Он также отметил размеры города в качестве единственного крупного для украинской стороны, на пути к Краматорску. Ранее сообщалось, что ВСУ оставили позиции в микрорайоне «Канал» города Часов Яр. Причиной послужило разрушение боевых позиций украинских сил. Командованием было принято решение о возвращении на более подготовленные позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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