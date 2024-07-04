В ХМАО зарплаты директоров театров превысили 300 тысяч рублей

Самым высокооплачиваемым управленцем среди югорских театров в 2023 году стал экс-директор нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев. Он занимал должность со среднемесячной зарплатой в 372 тысячи рублей до конца апреля прошлого года. Информация об этом опубликована на сайте департамента культуры ХМАО.
«Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Нижневартовский театр юного зрителя“. Директор (с 01.01. 2023 г. по 30.04.2023 г.) — Смоленцев Ян Александрович. Среднемесячная заработная плата за 2023 год (руб). — 372 172,21», — указано в отчетном документе.
С июня 2023 года Смоленцева сменила Надежда Васильева. Ее среднемесячная зарплата в должности директора нижневартовского ТЮЗа составила 223 тысячи рублей. А Смоленцев возглавил свердловскую музкомедию.
На втором месте самых «дорогих» директоров культуры — глава главной концертно-театральной площадки ХМАО «Югра-Классик» Евгения Романова. Ее среднемесячный доход — 349 тысяч рублей.
Третью строчку в рейтинге заняла директор сургутского драмтеатра Светлана Астраханцева с зарплатой в 322 тысячи рублей по итогам 2023 года. Сейчас здание театра находится в процессе капитального ремонта, который должен закончиться до 2025 года.
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