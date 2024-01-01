В Свердловской музкомедии спустя четыре года назначен новый директор

Спустя четыре года после смерти Михаила Сафронова новым генеральным директором Свердловской музыкальной комедии назначен Ян Смоленцев. Информация об этом размещена на официальном сайте театра.
«В Свердловской музкомедии подвели итоги года и узнали имя нового гендиректора театра. Главную новость 2023 года на общем собрании коллектива озвучила <…> министр культуры Светлана Учайкина. <…> Генеральным директором Свердловской музкомедии назначен Ян Александрович Смоленцев», — сказано в сообщении учреждения.
Ян Смоленцев в юности был воспитанником детской студии театра при музкомедии. Позже будущий руководитель закончил престижную школу деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна» по специальности менеджер сценических искусств. У него есть управленческий опыт работы, полученный как в самой музкомедии (был главным администратором), так и в других театрах, например, в нижневартовском ТЮЗе (был там директором).
«Добро пожаловать домой, Ян Александрович! Удачи и творчества, свершений и побед в дружной команде Свердловской музкомедии», — пожелали новому директору коллеги.
В 2023 году в музкомедии был назначен и новый главный режиссер. Спустя полгода после смерти Кирилла Стрежнева его место заняла известный московский режиссер Нина Чусова.
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