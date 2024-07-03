В деле о смертельном пожаре на нефтяном месторождении в ХМАО появился новый поворот

В уголовном деле о пожаре на Талинском месторождении, где погибло семь человек, меняется подозреваемый. Об этом URA.RU сообщил один из пострадавших на условиях анонимности.
«Изначально обвиняемыми почему-то посчитали подрядчиков „ННК-Няганьнефть“, фирму „Пакер Сервис“. Но позже появились данные, что заказчику за несколько часов до происшествия подрядчики сообщили о запахе газа и о том, что на площадке пропускает задвижка. Приехала ремонтная бригада и все устранила, а когда уехали, произошел хлопок и начался пожар. Сейчас следователи проверяют работу сотрудников „ННК-Няганьнефть“, и уже они стали подозреваемыми», — сообщил собеседник.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что единственный выживший при взрыве на месторождении в ХМАО вышел из комы спустя 3 месяца. На Талинском месторождении пострадало семь человек. Один скончался на месте происшествия, остальные были доставлены в окружные медучреждения.
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