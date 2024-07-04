Белоусов запретил соцвыплаты мобилизованным в случае их самоволки

Мобилизованные не будут получать выплаты в случае самоволки
новость из сюжетаМобилизация в России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил не предоставлять ежемесячные соцвыплаты мобилизованным в случае самовольного оставления места службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — следует из приказа. Документ инициирован и подписан главой оборонного ведомства РФ.
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