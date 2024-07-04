Белоусов запретил соцвыплаты мобилизованным в случае их самоволки

Белоусов запретил выплаты мобилизованным, если они самовольно покинут часть
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Мобилизованные не будут получать выплаты в случае самоволки Фото:
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Мобилизация в России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил не предоставлять ежемесячные соцвыплаты мобилизованным в случае самовольного оставления места службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — следует из приказа. Документ инициирован и подписан главой оборонного ведомства РФ.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил не предоставлять ежемесячные соцвыплаты мобилизованным в случае самовольного оставления места службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. «Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — следует из приказа. Документ инициирован и подписан главой оборонного ведомства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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