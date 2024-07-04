В мэрии ХМАО назревает кадровый коллапс

В Нижневартовске (ХМАО) о своей скорой отставке объявили сразу два высокопоставленных чиновника городской администрации. Инсайдеры URA.RU в городском политбомонде сообщают, что кроме вице-мэра Виктора Ситникова (соцблок), заявила о своем скором уходе директор департамента образования Светлана Князева, исполняющая обязанности заместителя главы города по социальной политике.
«Князева также заявила о своем намерении покинуть пост. С 8 июля она уходит в отпуск. Планировалось, что с последующим увольнением. Но ее якобы уговорили остаться и подготовить школы к новому учебному году. Уход чиновницы станет третьим увольнением и.о. вице-мэра по соцполитике за полгода, и заменить ее уже некем — в департаменте практически заканчиваются сотрудники», — сообщает инсайдер.
Источник в мэрии отмечает, что уход чиновницы связан с грядущим переездом в Тюмень. Однако Князева курировала департамент образования и весь соцблок, который в последнее время сотрясали скандалы. Так, проверка прокуратуры выявила нарушения при организации школьного питания. ФАС усмотрела при заключении договоров между 44 школой и АО «Комбинат питания социальных учреждений», которым владеет администрация города, выявив признаки дробления крупного контракта на серию мелких.
Прокуратура города потребовала уволить директора КПСУ и руководителя нескольких юридических лиц, занимающихся школьным питанием, — адвоката Владимира Валетова. Также представление с требованием увольнения по утрате доверия получили члены совета директоров КПСУ, куда входит Князева, в том числе и.о. директора депэкономразвития Наталья Брыль и недавно покинувший мэрию экс-глава управления спорта Александр Федорус.
Князева не ответила на звонок журналиста агентства. В администрацию Нижневартовска направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Нижневартовска Ситников подтвердил, что уходит в отставку по собственному желанию, хотя прежде получил представление прокуратуры с требованием уволить его по утрате доверия. Чиновник стал седьмым заместителем главы города Дмитрия Кощенко, покинувшим его команду, — без приставки «и.о.» в мэрии осталось всего два зама.
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