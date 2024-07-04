Развожаев: ПВО Севастополя не работала из-за ложных ракет ВСУ

Развожаев объяснил отсутствие работы ПВО
В четверг 4 июля противовоздушная оборона Севастополя не приводилась в действие во время воздушных тревог из-за запуска противником ложных ракет. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
«Ложные ракеты запускались (противником — прим. URA.RU), так называемые „обманки“. ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная», — рассказал Развожаев во время эфира на телеканале СТВ, его слова приводит РИА Новости.
В тот день в Севастополе была зафиксирована двойная воздушная тревога: первая продолжалась две минуты. Вторая — одиннадцать минут.
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