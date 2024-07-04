04 июля 2024

В центре Москвы загорелся ангар на площади 600 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангар горит в центре Москвы
Ангар горит в центре Москвы Фото:

В центре Москвы произошло возгорание ангара, который впоследствии обрушился. Об этом стало известно от представителей экстренных служб в беседе с ТАСС.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло обрушение ангара», — сообщил источник в экстренных службах, слова которого приводит агентство.

По данным ГУ МЧС по Москве, пожар был локализован на площади в 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

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В центре Москвы произошло возгорание ангара, который впоследствии обрушился. Об этом стало известно от представителей экстренных служб в беседе с ТАСС. «Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло обрушение ангара», — сообщил источник в экстренных службах, слова которого приводит агентство. По данным ГУ МЧС по Москве, пожар был локализован на площади в 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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