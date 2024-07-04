В центре Москвы загорелся ангар на площади 600 квадратных метров

Ангар горит в центре Москвы
В центре Москвы произошло возгорание ангара, который впоследствии обрушился. Об этом стало известно от представителей экстренных служб в беседе с ТАСС.
«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло обрушение ангара», — сообщил источник в экстренных службах, слова которого приводит агентство.
По данным ГУ МЧС по Москве, пожар был локализован на площади в 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
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