В ночь с 4 на 5 июля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло жесткое ДТП, в результате которого на дороге загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, два пассажира не смогли выбраться из горящего автомобиля.
«Грузовик Mercedes влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира не смогли покинуть салон и погибли на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot.
По информации канала, водителя госпитализировали с множественными ожогами. На месте ДТП затруднено движение — там продолжают работать экстренные службы. На опубликованном каналом видео заметно, что полыхающий автомобиль закрывает две полосы.
Информацию о происшествии подтверждает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
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