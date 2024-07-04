04 июля 2024

Shot: два человека сгорели заживо в ДТП на МКАДе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Одного пострадавшего, успевшего выбраться из машины, госпитализировали с ожогами
Одного пострадавшего, успевшего выбраться из машины, госпитализировали с ожогами Фото:

В ночь с 4 на 5 июля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло жесткое ДТП, в результате которого на дороге загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, два пассажира не смогли выбраться из горящего автомобиля.

«Грузовик Mercedes влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира не смогли покинуть салон и погибли на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot.

По информации канала, водителя госпитализировали с множественными ожогами. На месте ДТП затруднено движение — там продолжают работать экстренные службы. На опубликованном каналом видео заметно, что полыхающий автомобиль закрывает две полосы.

Информацию о происшествии подтверждает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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В ночь с 4 на 5 июля на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло жесткое ДТП, в результате которого на дороге загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, два пассажира не смогли выбраться из горящего автомобиля. «Грузовик Mercedes влетел в остановившийся на дороге микроавтобус, после удара последний сразу же вспыхнул. Два пассажира не смогли покинуть салон и погибли на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot. По информации канала, водителя госпитализировали с множественными ожогами. На месте ДТП затруднено движение — там продолжают работать экстренные службы. На опубликованном каналом видео заметно, что полыхающий автомобиль закрывает две полосы. Информацию о происшествии подтверждает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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