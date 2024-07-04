Зарубежные банки не захотели возвращать россиянам их облигации

Швейцарский банк Julius Baer отказал клиентам из РФ в перемещении их облигаций

05 июля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Западные банки продолжают санкционную политику против граждан РФ (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим российским клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов. «Специализирующийся на управлении активами Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна приняли решение отказать своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Финансовые учреждения выражают опасения, что у них нет уверенности в том, что данные ценные бумаги не были замещены в РФ. Клиенты из России, обратившиеся с запросами к этим банкам, получили соответствующие уведомления», — сообщают «Ведомости». Источник из крупного отечественного брокера подтвердил достоверность высказываний банков. Отмечается, что Роман Кудинов, управляющий партнер юридической фирмы LEOLEX из Швейцарии, также осведомлен о проблеме с еврооблигациями. Ранее ЕС разрешил разморозить зависшие из-за санкций переводы из РФ. Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим российским клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов. «Специализирующийся на управлении активами Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна приняли решение отказать своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Финансовые учреждения выражают опасения, что у них нет уверенности в том, что данные ценные бумаги не были замещены в РФ. Клиенты из России, обратившиеся с запросами к этим банкам, получили соответствующие уведомления», — сообщают «Ведомости». Источник из крупного отечественного брокера подтвердил достоверность высказываний банков. Отмечается, что Роман Кудинов, управляющий партнер юридической фирмы LEOLEX из Швейцарии, также осведомлен о проблеме с еврооблигациями. Ранее ЕС разрешил разморозить зависшие из-за санкций переводы из РФ. Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств.