Зарубежные банки не захотели возвращать россиянам их облигации

Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна отказали своим российским клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Об этом говорится в сообщениях, направленных банками в ответ на запросы клиентов.
«Специализирующийся на управлении активами Швейцарский банк Julius Baer и банк LLB из Лихтенштейна приняли решение отказать своим клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций. Финансовые учреждения выражают опасения, что у них нет уверенности в том, что данные ценные бумаги не были замещены в РФ. Клиенты из России, обратившиеся с запросами к этим банкам, получили соответствующие уведомления», — сообщают «Ведомости».
Источник из крупного отечественного брокера подтвердил достоверность высказываний банков. Отмечается, что Роман Кудинов, управляющий партнер юридической фирмы LEOLEX из Швейцарии, также осведомлен о проблеме с еврооблигациями.
Ранее ЕС разрешил разморозить зависшие из-за санкций переводы из РФ. Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств.
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