ЕС разрешил разморозить зависшие из-за санкций переводы из РФ

Россияне, чьи переводы были заморожены из-за того, что в них принимали участие банки, находящихся под санкциями, смогут разблокировать свои деньги, отправленные в Евросоюз. Такая информация следует из официального журнала ЕС.
«Отправители денег из России в ЕС получили право разблокировать переводы. … Соответствующие изменения внесены в регламент Совета ЕС № 269/2014, на основе которого происходила блокировка средств», — пишет РБК.
Изменения коснутся только тех российских граждан, которые не являются лицами, внесенными в санкционный список ЕС. Также переводы возможно будет разморозить только в случае их отправки в личных целях.
Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций против Москвы и включил в него ещё 116 физических и юридических лиц. Новые меры, в частности, предусматривают запрет для европейских компаний на реэкспорт сжиженного природного газа из России, инвестиции в СПГ-проекты страны, использование системы быстрых платежей, а также выполнение чартеров и частных перелётов по заказу граждан и компаний РФ, передает RT. Помимо этого, глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 июня объявил о первом транше от прибыли от российских активов в фонд помощи Украине. Он составит €1,4 млрд, также рассказывает телеканал.
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