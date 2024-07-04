Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук готовит своего помощника Евгения Колчанова, приехавшего с ним из Тюмени, на ключевую должность в новом составе окружного правительства. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщает, что Колчанов после избрания Кухарука на пост главы региона возглавит аппарат губернатора.
«Колчанову прочат пост главы аппарата губернатора. Говорят, что он сменит на этом посту нынешнего руководителя — вице-губернатора Анатолия Уткина», — отмечает инсайдер.
Колчанов уже получил пост в окружном правительстве. Он стал заместителем Уткина. Информация об этом размещена на официальном сайте аппарата губернатора. На сегодняшний день Колчанов является единственным чиновником, которого перевез с собой из Тюмени Кухарук.
URA.RU направило запрос в департамент внутренней политики. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что политэлиты заподозрили Евгения Колчанова в родстве с бывшим высокопоставленным чиновником правительства ХМАО Николаем Колчановым. В департаменте внутренней политики отказались комментировать их возможные семейные связи.
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