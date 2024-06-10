Политэлиты ищут югорские корни тюменского помощника врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука Евгения Колчанова. Источник URA.RU отмечает, что ассистент нового руководителя региона Евгений Колчанов может быть сыном бывшего главы управления агропромышленного комплекса округа Николая Колчанова.
Чиновник покинул пост в момент роспуска правительства вместе с первым губернатором ХМАО Александром Филипенко в день избрания второго губернатора — Натальи Комаровой. Проработав некоторое время первым замом главы департамента природных ресурсов ХМАО, Николай Колчанов переехал в Тюмень. Сейчас он возглавляет отдел механизации департамента АПК Тюменской области.
Политолог Александр Безделов отметил давнее знакомство Колчанова и нового врио губернатора Югры. «Они с Кухаруком знакомы еще со времен его работы на посту главы департамента земельных отношений и градостроительства. Я не думаю, что он претендует на пост руководителя аппарата губернатора. У Колчанова совершенно другие компетенции. Он не аппаратчик, он занимается именно оргвопросами — куда кто поедет, где сядет, что скажет. Сейчас это все очень важно. Что же касается его родства с Николаем Колчановым, здесь я ничего сказать не могу — не в курсе», — отмечает эксперт.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Колчанов стал первым и пока единственным чиновником, переехавшим из Тюмени в Югру вместе с Кухаруком. Он был начальником управления организационно-контрольной работы в административном департаменте Тюменской области.
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