В аэропортах Турции начнутся жесткие досмотры пассажиров

05 июля 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

В Турции досматривать пассажиров начнут более жестко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Об этом сообщает телеканал Habertürk. «В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета», — передает ТАСС сообщение телеканала. Запрещенные предметы будут изыматься. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься. Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Об этом сообщает телеканал Habertürk. «В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета», — передает ТАСС сообщение телеканала. Запрещенные предметы будут изыматься. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься. Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией.