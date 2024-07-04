04 июля 2024

В аэропортах Турции начнутся жесткие досмотры пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
В Турции досматривать пассажиров начнут более жестко Фото:

Турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета», — передает ТАСС сообщение телеканала. Запрещенные предметы будут изыматься. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься.

Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией.

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Турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Об этом сообщает телеканал Habertürk. «В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета», — передает ТАСС сообщение телеканала. Запрещенные предметы будут изыматься. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься. Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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