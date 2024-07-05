Российская ПВО за время спецоперации уничтожила более 42 тысяч воздушных целей

Российская ПВО сбила более 42 тысяч воздушных целей противника за время СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За время спецоперации на Украине силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили свыше 42 тысяч воздушных целей, среди которых более 550 самолетов, 180 вертолетов, 27 тысяч беспилотников противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрея Семенова.

«Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА», — сообщил Семенов.

По его словам, расчеты ПВО успешно выполняют свои задачи, несмотря на постоянную угрозу огненных ударов по позициям российской армии. Это позволяет накапливать опыт и демонстрировать высокие результаты в условиях реальных боевых действий.