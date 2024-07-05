Baza: 6-летняя девочка скончалась от ранений при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Девочка шести лет погибла от полученных травм в результате ночной атаки украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В момент атаки шестилетняя девочка находилась в машине — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти», — говорится в публикации. Отмечается, что она получила осколочное ранение в живот. В больнице пока не подтвердили эту информацию, пишут СМИ.

До этого губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. Среди них двое детей. Всем раненым оказывается медицинская помощь. В самом городе поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Его жильцы уже эвакуированы.