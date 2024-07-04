04 июля 2024

После атаки ВСУ на Кубань пострадали 6 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атаковали Кубань Фото:

После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей», — написал губернатор Кондратьев у себя в telegram-канале.

Он также сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Кондратьев поручил главе района Максиму Бондаренко постоянно контролировать ситуацию и помогать семьям потерпевших.

После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты на Кубани. Было сбито несколько украинских беспилотников.

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После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «В Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей», — написал губернатор Кондратьев у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Кондратьев поручил главе района Максиму Бондаренко постоянно контролировать ситуацию и помогать семьям потерпевших. После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты на Кубани. Было сбито несколько украинских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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