После атаки ВСУ на Кубань пострадали 6 человек

05 июля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Кубань Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «В Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей», — написал губернатор Кондратьев у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Кондратьев поручил главе района Максиму Бондаренко постоянно контролировать ситуацию и помогать семьям потерпевших. После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты на Кубани. Было сбито несколько украинских беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После удара украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани пострадали 6 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «В Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей», — написал губернатор Кондратьев у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Кондратьев поручил главе района Максиму Бондаренко постоянно контролировать ситуацию и помогать семьям потерпевших. После атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения. Кроме того, повреждена была энергоподстанции — ее работа сейчас нарушена, но работы по восстановлению начаты, сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты на Кубани. Было сбито несколько украинских беспилотников.