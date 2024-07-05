Украинские военные обстреляли своих сослуживцев, когда те отступали около Стельмаховки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские солдаты в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций, группа скрылась в ближайшей лесополосе», — сообщил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Это произошло около Стельмаховки.
Спустя время военные подали сигнал по радиочастотам с просьбой эвакуации раненых. Однако им отказали.
До этого сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша заявил, что его командование крайне плохо относится к мобилизованным. По его словам, на полигоне ему и остальным заявили, что «они идут на мясо», передает RT.
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