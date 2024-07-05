Марочко: ВСУ обстреляли из минометов своих отступавших сослуживцев

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Армия Украины ударила по своим военным, когда те решили оставить позиции, заявил Андрей Марочко Фото:
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Украинские военные обстреляли своих сослуживцев, когда те отступали около Стельмаховки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские солдаты в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций, группа скрылась в ближайшей лесополосе», — сообщил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Это произошло около Стельмаховки.

Спустя время военные подали сигнал по радиочастотам с просьбой эвакуации раненых. Однако им отказали.

До этого сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша заявил, что его командование крайне плохо относится к мобилизованным. По его словам, на полигоне ему и остальным заявили, что «они идут на мясо», передает RT.

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Украинские военные обстреляли своих сослуживцев, когда те отступали около Стельмаховки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские солдаты в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций, группа скрылась в ближайшей лесополосе», — сообщил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Это произошло около Стельмаховки. Спустя время военные подали сигнал по радиочастотам с просьбой эвакуации раненых. Однако им отказали. До этого сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша заявил, что его командование крайне плохо относится к мобилизованным. По его словам, на полигоне ему и остальным заявили, что «они идут на мясо», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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