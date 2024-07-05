Марочко: ВСУ обстреляли из минометов своих отступавших сослуживцев

05 июля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Армия Украины ударила по своим военным, когда те решили оставить позиции, заявил Андрей Марочко Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обстреляли своих сослуживцев, когда те отступали около Стельмаховки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские солдаты в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций, группа скрылась в ближайшей лесополосе», — сообщил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Это произошло около Стельмаховки. Спустя время военные подали сигнал по радиочастотам с просьбой эвакуации раненых. Однако им отказали. До этого сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша заявил, что его командование крайне плохо относится к мобилизованным. По его словам, на полигоне ему и остальным заявили, что «они идут на мясо», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные обстреляли своих сослуживцев, когда те отступали около Стельмаховки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские солдаты в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти. Однако по ним был нанесен минометный удар со стороны украинских позиций, группа скрылась в ближайшей лесополосе», — сообщил Андрей Марочко, его слова приводит РИА Новости. Это произошло около Стельмаховки. Спустя время военные подали сигнал по радиочастотам с просьбой эвакуации раненых. Однако им отказали. До этого сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша заявил, что его командование крайне плохо относится к мобилизованным. По его словам, на полигоне ему и остальным заявили, что «они идут на мясо», передает RT.