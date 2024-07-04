Силовики пришли с обысками к коллеге задержанного свердловского юриста Соколова

05 июля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Обыски, по предварительным данным, проводили следователи Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики пришли с обысками к свердловской правозащитнице Ларисе Захаровой — коллеге Алексея Соколова, которого задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Обыски также проходят у Захаровой. Она тоже специализируется на защите прав заключенных», — сказал собеседник. Пока неизвестно было ли возбуждено уголовное дело в отношении ее. Оперативно дозвониться до нее корреспонденту агентства не удалось. О том, что Соколов был задержан, стало известно утром 5 июля. По данным агентства, обыски проходили и у сына правозащитника — Евгения. У него изъяли телефон. По делу он проходит в качестве свидетеля. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Соколова связывают с telegram-каналом «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В октябре прошлого года Соколов стал первым в России, кто был арестован (на срок — пять суток) из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики пришли с обысками к свердловской правозащитнице Ларисе Захаровой — коллеге Алексея Соколова, которого задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Обыски также проходят у Захаровой. Она тоже специализируется на защите прав заключенных», — сказал собеседник. Пока неизвестно было ли возбуждено уголовное дело в отношении ее. Оперативно дозвониться до нее корреспонденту агентства не удалось. О том, что Соколов был задержан, стало известно утром 5 июля. По данным агентства, обыски проходили и у сына правозащитника — Евгения. У него изъяли телефон. По делу он проходит в качестве свидетеля. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Соколова связывают с telegram-каналом «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В октябре прошлого года Соколов стал первым в России, кто был арестован (на срок — пять суток) из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена).