04 июля 2024

Силовики пришли с обысками к коллеге задержанного свердловского юриста Соколова

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
Обыски, по предварительным данным, проводили следователи Фото:

Силовики пришли с обысками к свердловской правозащитнице Ларисе Захаровой — коллеге Алексея Соколова, которого задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Обыски также проходят у Захаровой. Она тоже специализируется на защите прав заключенных», — сказал собеседник. Пока неизвестно было ли возбуждено уголовное дело в отношении ее. Оперативно дозвониться до нее корреспонденту агентства не удалось.

О том, что Соколов был задержан, стало известно утром 5 июля. По данным агентства, обыски проходили и у сына правозащитника — Евгения. У него изъяли телефон. По делу он проходит в качестве свидетеля. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

Соколова связывают с telegram-каналом «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В октябре прошлого года Соколов стал первым в России, кто был арестован (на срок — пять суток) из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

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Силовики пришли с обысками к свердловской правозащитнице Ларисе Захаровой — коллеге Алексея Соколова, которого задержали по подозрению в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Обыски также проходят у Захаровой. Она тоже специализируется на защите прав заключенных», — сказал собеседник. Пока неизвестно было ли возбуждено уголовное дело в отношении ее. Оперативно дозвониться до нее корреспонденту агентства не удалось. О том, что Соколов был задержан, стало известно утром 5 июля. По данным агентства, обыски проходили и у сына правозащитника — Евгения. У него изъяли телефон. По делу он проходит в качестве свидетеля. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Соколова связывают с telegram-каналом «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В октябре прошлого года Соколов стал первым в России, кто был арестован (на срок — пять суток) из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена).
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© Служба новостей «URA.RU»
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