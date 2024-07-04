04 июля 2024

К екатеринбургскому правозащитнику Соколову нагрянули с обысками

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, шпион, захват преступника, захват террористов, наручники, задержание
В отношении Алексея Соколова возбуждено уголовное дело Фото:

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к правозащитнику Алексею Соколову. По данным URA.RU, его подозревают в распространении экстремистских материалов.

«У Соколова проходят обыски по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, а также сведений об организации, признанной в нашей стране экстремистской. Следственные действия также проходят у его единомышленников, в действиях которых содержатся признаки распространения экстремистской идеологии», — утверждает источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, Соколову инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Ранее он уже был судим. Оперативно связаться с самим Соколовым корреспонденту не удалось.

Соколов администрирует telegram-канал «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению.

На этой неделе правозащитник рассказал URA.RU об осужденном, который якобы был избит в екатеринбургской колонии №10. По его словам, это произошло из-за того, что арестант разбил окно в камере, потому что его не кормили. В свердловском ГУФСИН сведения Соколова всячески опровергают.

В октябре 2023 года Соколов был арестован из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Срок его ареста составил пять суток.

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В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к правозащитнику Алексею Соколову. По данным URA.RU, его подозревают в распространении экстремистских материалов. «У Соколова проходят обыски по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, а также сведений об организации, признанной в нашей стране экстремистской. Следственные действия также проходят у его единомышленников, в действиях которых содержатся признаки распространения экстремистской идеологии», — утверждает источник агентства в правоохранительных органах. По его словам, Соколову инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Ранее он уже был судим. Оперативно связаться с самим Соколовым корреспонденту не удалось. Соколов администрирует telegram-канал «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. На этой неделе правозащитник рассказал URA.RU об осужденном, который якобы был избит в екатеринбургской колонии №10. По его словам, это произошло из-за того, что арестант разбил окно в камере, потому что его не кормили. В свердловском ГУФСИН сведения Соколова всячески опровергают. В октябре 2023 года Соколов был арестован из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Срок его ареста составил пять суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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