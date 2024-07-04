К екатеринбургскому правозащитнику Соколову нагрянули с обысками

В отношении Алексея Соколова возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к правозащитнику Алексею Соколову. По данным URA.RU, его подозревают в распространении экстремистских материалов.

«У Соколова проходят обыски по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, а также сведений об организации, признанной в нашей стране экстремистской. Следственные действия также проходят у его единомышленников, в действиях которых содержатся признаки распространения экстремистской идеологии», — утверждает источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, Соколову инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Ранее он уже был судим. Оперативно связаться с самим Соколовым корреспонденту не удалось.

Соколов администрирует telegram-канал «Правозащитники Урала». Он известен тем, что активно работает с осужденными: добивается для них улучшения условий содержания, защищает права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению.

На этой неделе правозащитник рассказал URA.RU об осужденном, который якобы был избит в екатеринбургской колонии №10. По его словам, это произошло из-за того, что арестант разбил окно в камере, потому что его не кормили. В свердловском ГУФСИН сведения Соколова всячески опровергают.

В октябре 2023 года Соколов был арестован из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Срок его ареста составил пять суток.