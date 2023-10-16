Екатеринбуржец, арестованный впервые в РФ за логотип Facebook*, вышел на свободу

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Правозащитник Алексей Соколов был арестован из-за логотипа экстремистской организации Фото:

Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, которого впервые в России арестовали на пять суток за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала», вышел из изолятора. Об этом URA.RU рассказали близкие мужчины.

«Алексей Соколов отбыл наказание, которое получил 11 октября. Совсем скоро он вернется домой», — поделились родственники.

Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. 12 октября Соколову стало хуже, к нему в изолятор вызывали медиков, рассказывали агентству родные.

Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным: добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В 2009-м его арестовывали на пять лет по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Однако в июне его отпустили по УДО.

*Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.

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Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, которого впервые в России арестовали на пять суток за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала», вышел из изолятора. Об этом URA.RU рассказали близкие мужчины. «Алексей Соколов отбыл наказание, которое получил 11 октября. Совсем скоро он вернется домой», — поделились родственники. Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. 12 октября Соколову стало хуже, к нему в изолятор вызывали медиков, рассказывали агентству родные. Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным: добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В 2009-м его арестовывали на пять лет по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Однако в июне его отпустили по УДО. *Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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