Екатеринбуржец, арестованный впервые в РФ за логотип Facebook*, вышел на свободу

16 октября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Правозащитник Алексей Соколов был арестован из-за логотипа экстремистской организации Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, которого впервые в России арестовали на пять суток за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала», вышел из изолятора. Об этом URA.RU рассказали близкие мужчины. «Алексей Соколов отбыл наказание, которое получил 11 октября. Совсем скоро он вернется домой», — поделились родственники. Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. 12 октября Соколову стало хуже, к нему в изолятор вызывали медиков, рассказывали агентству родные. Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным: добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В 2009-м его арестовывали на пять лет по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Однако в июне его отпустили по УДО. *Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.

Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, которого впервые в России арестовали на пять суток за демонстрацию логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на сайте «Правозащитники Урала», вышел из изолятора. Об этом URA.RU рассказали близкие мужчины. «Алексей Соколов отбыл наказание, которое получил 11 октября. Совсем скоро он вернется домой», — поделились родственники. Изначально в отношении правозащитника проводили проверку из-за отсутствия маркировки в публикациях на сайте «Правозащитники Урала». Однако арестовали мужчину из-за размещения на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети. 12 октября Соколову стало хуже, к нему в изолятор вызывали медиков, рассказывали агентству родные. Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным: добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В 2009-м его арестовывали на пять лет по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Однако в июне его отпустили по УДО. *Facebook — принадлежит американской компании Meta. В России организация признана экстремистской и запрещенной.