В Госдуме назвали размер военной пенсии после индексации

В октябре 2024 года военные пенсионеры в России после индексации выплат на 5,1% смогут получить прибавку к пенсии в 600 рублей. В среднем военная пенсия будет составлять 41 600 рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41 600 рублей. Но по категориям, конечно, она разнится», — рассказала Бессараб. Ее слова приводит «Лента.ру».
Она также отметила, что было запланировано повысить выплаты на меньшую сумму. Однако в связи с ростом инфляции до 5,1% была обозначена индексация в таком же процентном размере. В скором времени для военных пенсионеров замещение денежного довольствия будет составлять 89,83%.
Ранее Госдума приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности.
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