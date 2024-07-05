Песков: в Кремле не ведется дискуссий о запрете никаба

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении о запрете никаба
В Кремле не идут дискуссии о запрете никаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не участвуем в этой дискуссии», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос запрета никаба. Его слова передает РБК.
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На данный момент никаб запрещен в двух российских регионах: Дагестан и Карачаево-Черкессия. Такое решение поддерживает подавляющее большинство мусульман.
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