Песков: в Кремле не ведется дискуссий о запрете никаба

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении о запрете никаба Фото:

В Кремле не идут дискуссии о запрете никаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос запрета никаба. Его слова передает РБК.

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На данный момент никаб запрещен в двух российских регионах: Дагестан и Карачаево-Черкессия. Такое решение поддерживает подавляющее большинство мусульман.

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В Кремле не идут дискуссии о запрете никаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не участвуем в этой дискуссии», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос запрета никаба. Его слова передает РБК. На данный момент никаб запрещен в двух российских регионах: Дагестан и Карачаево-Черкессия. Такое решение поддерживает подавляющее большинство мусульман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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