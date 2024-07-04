На затопленных территориях ХМАО упал уровень воды

Уровень воды на затопленных паводком территориях Югры за сутки упал. Об этом сообщили в ежедневной сводке на сайте окружного МЧС.
«На 8:00 5 июля уровень воды в реке Ляпин в поселке Саранпауль — 855 см (-30 см), в реке Обь на территории Сургута — 763 см (-1 см), в Нижневартовске, Мегионе, поселках Былино, Вампугол, Соснина уровень воды составил 979 см (-1 см за сутки)», — сообщили в сводке МЧС. Подъем уровня воды произошел в населенных пунктах Белогорье и Зенково. Там Обь поднялась на три сантиметра за сутки.
Всего в ХМАО остаются затопленными 2766 приусадебных участков и 1038 дачных дома. Больше всего пострадали территории садовых товариществ Нижневартовска — затоплено 2027 участков и 1035 домов. За прошедшие сутки количество затопленных участков выросло на 97, а домов — на 76 домов. В городе продолжает действовать режим ЧС.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) ожидается стабилизация паводковой ситуации. Такой прогноз был составлен исходя из показателей уровня воды в верховьях Оби.
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