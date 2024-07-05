Подполье: в Одесской области одним ударом ликвидированы 18 наемников

ВС РФ ликвидировали 18 иностранных наемников в Одесской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ ударили по месту расположения иностранных наемников в Черноморске (Одесская область), ликвидированы 18 человек. Об этом сообщили в подполье.
«До 18 боевиков погибли, 30 ранены при ударе по расположению иностранных наемников в Черноморске», — сообщили в подполье, уточнив, что был нанесен один удар. Информацию передает РИА Новости.
До этого ВС РФ в Черноморске атаковали центр ВСУ. Там британские инструкторы обучали украинских военных. Также под удар попал и склад боеприпасов.
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