Подполье: в Одесской области одним ударом ликвидированы 18 наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВС РФ ликвидировали 18 иностранных наемников в Одесской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по месту расположения иностранных наемников в Черноморске (Одесская область), ликвидированы 18 человек. Об этом сообщили в подполье.

«До 18 боевиков погибли, 30 ранены при ударе по расположению иностранных наемников в Черноморске», — сообщили в подполье, уточнив, что был нанесен один удар. Информацию передает РИА Новости.

До этого ВС РФ в Черноморске атаковали центр ВСУ. Там британские инструкторы обучали украинских военных. Также под удар попал и склад боеприпасов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ ударили по месту расположения иностранных наемников в Черноморске (Одесская область), ликвидированы 18 человек. Об этом сообщили в подполье. «До 18 боевиков погибли, 30 ранены при ударе по расположению иностранных наемников в Черноморске», — сообщили в подполье, уточнив, что был нанесен один удар. Информацию передает РИА Новости. До этого ВС РФ в Черноморске атаковали центр ВСУ. Там британские инструкторы обучали украинских военных. Также под удар попал и склад боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...