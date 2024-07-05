Как быстро убрать траву с садовых дорожек: какое средство выбрать

Пятый канал: дорогие щелевые очистители хорошо справляются с сорняками

05 июля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Дорогой щелевой очиститель справляется с сорняками лучше чем дешевые аналоги или бензин Фото: Александр Мамаев © URA.RU С сорняками и мхом можно справиться при помощь оптимального действующего средства. Бензин не так хорош, поскольку не затрагивает корни, из-за чего сорная трава может снова вырасти через пару дней. Как сообщает Пятый канал, правильно подобранный щелевой очиститель способен надолго справиться с сорняками. «Можно, конечно, залить садовую дорожку химикатами для борьбы с сорняками. Но если неправильно рассчитать количество реагентов, придется перекладывать этот элемент дачного декора по новой. Вместо едких веществ опытные садоводы советуют использовать специальные приспособления — щелевые очистители», — передает Пятый канал. В материале сравниваются разные модели инструментов: корнеудалитель, щелевой очиститель с пикировщиком, для тротуарной плитки и то же средство от известного бренда. Щелевой очиститель для тротуарной плитки — 570 рублей Инструмент разочаровал экспериментаторов. Несмотря на хороший эффект против мха, он не смог побороть растения с большими корнями. Длительность обработки составила 10 минут. Инструмент с пикировкой — 700 рублей Лезвие приспособления оказалось недостаточно острым, что помешало обработке территории от растений. Также длительность эффекта продержится всего около одного сезона. Несмотря на более высокую цену, щелевой очиститель не сэкономил время авторам инициативы. Процесс продолжался около девяти минут. Корнеудалитель — 800 рублей Экспериментаторы разочаровались крюкообразным инструментом на колесах. Несмотря на эффект против корней крупных растений, мох между плиток данное приспособление не затронуло. Авторы отметили заметное снижение эффективности средства. Щелевой очиститель от известного бренда — 2200 рублей Оправдывая свою цену, дорогое средство показывает себя лучше аналогов. Участок остается наиболее обработанным от сорной травы и мха. Отличительной чертой инструмента от других являются две рабочие стороны с острой заточкой. Авторы материала также опробовали инструменты на прочность. Для этого средства использовались при чистке бетонных плит для проверки. Все из указанных средств деформировались при контакте с более прочным материалом. Инициаторы эксперимента подчеркнули важность аккуратного обращения с приспособлениями для исключения поломки, снова отдав предпочтение самому дорогому очистителю из представленных. Ранее URA.RU рассказывало, как добиться рекордных урожаев, используя лунный посевной календарь на июль. Для этого стоит выбирать благоприятные дни для посадки, а также отказаться от посева в плохие дни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С сорняками и мхом можно справиться при помощь оптимального действующего средства. Бензин не так хорош, поскольку не затрагивает корни, из-за чего сорная трава может снова вырасти через пару дней. Как сообщает Пятый канал, правильно подобранный щелевой очиститель способен надолго справиться с сорняками. «Можно, конечно, залить садовую дорожку химикатами для борьбы с сорняками. Но если неправильно рассчитать количество реагентов, придется перекладывать этот элемент дачного декора по новой. Вместо едких веществ опытные садоводы советуют использовать специальные приспособления — щелевые очистители», — передает Пятый канал. В материале сравниваются разные модели инструментов: корнеудалитель, щелевой очиститель с пикировщиком, для тротуарной плитки и то же средство от известного бренда. Инструмент разочаровал экспериментаторов. Несмотря на хороший эффект против мха, он не смог побороть растения с большими корнями. Длительность обработки составила 10 минут. Лезвие приспособления оказалось недостаточно острым, что помешало обработке территории от растений. Также длительность эффекта продержится всего около одного сезона. Несмотря на более высокую цену, щелевой очиститель не сэкономил время авторам инициативы. Процесс продолжался около девяти минут. Экспериментаторы разочаровались крюкообразным инструментом на колесах. Несмотря на эффект против корней крупных растений, мох между плиток данное приспособление не затронуло. Авторы отметили заметное снижение эффективности средства. Оправдывая свою цену, дорогое средство показывает себя лучше аналогов. Участок остается наиболее обработанным от сорной травы и мха. Отличительной чертой инструмента от других являются две рабочие стороны с острой заточкой. Авторы материала также опробовали инструменты на прочность. Для этого средства использовались при чистке бетонных плит для проверки. Все из указанных средств деформировались при контакте с более прочным материалом. Инициаторы эксперимента подчеркнули важность аккуратного обращения с приспособлениями для исключения поломки, снова отдав предпочтение самому дорогому очистителю из представленных. Ранее URA.RU рассказывало, как добиться рекордных урожаев, используя лунный посевной календарь на июль. Для этого стоит выбирать благоприятные дни для посадки, а также отказаться от посева в плохие дни