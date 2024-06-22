Лунный посевной календарь июль-2024: как добиться рекордных урожаев и чего стоит избегать

Июль 2024 года обещает быть благоприятным месяцем для садоводов и огородников, следующих лунному посевному календарю. Календарь поможет определить наилучшие дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, чтобы добиться максимального урожая — в материале URA.RU.
Календарь посадок
К середине месяца завершается сезон черешни, наступает время малины, в некоторых регионах начинается сбор клубники, а к концу месяца созревают первые яблоки, виноград и некоторые сорта дынь. Одним из способов использования освободившихся грядок является посев свежей зелени, такой как шпинат, лук, латук и руккола, которые можно высаживать каждые две недели для обеспечения постоянного наличия свежих овощей.
Фазы Луны
- убывающая — 1-5 июля;
- новолуние — 6 июля;
- растущая — 4-16 июля;
- полнолуние — 21 июля;
- убывающая — 22-31 июля.
Благоприятные дни июля для посадки растений:
- цветы-однолетники: 1, 2, 5, 10-20, 24, 28-29;
- цветы-многолетники: 1-2, 5, 12-16, 19-20, 24, 28-29;
- цветы из луковиц: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
- зеленые культуры: 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;
- редис, свекла, морковь, репа, дайкон, корневой сельдерей, редька, хрен: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
- лук репчатый: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
- лук (зелень): 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;
- чеснок: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-29, 30-31;
- капуста: 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;
Неблагоприятные дни для посадок: 6-8, 21-22, 25-26
Благоприятные дни для садовых работ в июле 2024 года
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках для растений: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31;
- домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, и приготовление варенья для растений): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- подготовка семян: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
- обработка от вредителей и болезней для растений: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
- пересадка, пикировка, деление корней, укоренение для растений: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21;
- подкормки органические и минеральные для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
- поливы и опрыскивания для растений: 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29;
- посадка деревьев и кустарников для растений: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29;
- прививка, окулировка, укоренение черенков для растений: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28;
- прополка, прореживание всходов, корчевание для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- сбор вершков растений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) для растений: 1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- сбор и заготовка лекарственных трав для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- сбор семян и плодов на семена для растений: 1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- срезка цветов для растений: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- укладка газона для растений: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28;
- копка колодца для растений: 5, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28.
Что следует избегать:
- Посев в плохие дни: избегайте посевов в периоды, когда Луна не благосклонна к росту и развитию растений.
- Сбор урожая в неподходящее время: не собирать урожай в дни, неблагоприятные для долгого хранения.
- Обрезка растений: избегайте проведения обрезки во время неблагоприятных лунных фаз, чтобы предотвратить ухудшение состояния растений.
- Пересадка растений: планируйте пересадки в более подходящие, благоприятные дни, чтобы минимизировать стресс для растений.
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