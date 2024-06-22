Лунный посевной календарь июль-2024: как добиться рекордных урожаев и чего стоит избегать

Лунный посевной календарь июль-2024
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Самый простой вариант заполнения пустых грядок в середине жаркого лета — это посеять на освободившемся участке свежую зелень
Самый простой вариант заполнения пустых грядок в середине жаркого лета — это посеять на освободившемся участке свежую зелень Фото:

Июль 2024 года обещает быть благоприятным месяцем для садоводов и огородников, следующих лунному посевному календарю. Календарь поможет определить наилучшие дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, чтобы добиться максимального урожая — в материале URA.RU.

Календарь посадок 

К середине месяца завершается сезон черешни, наступает время малины, в некоторых регионах начинается сбор клубники, а к концу месяца созревают первые яблоки, виноград и некоторые сорта дынь. Одним из способов использования освободившихся грядок является посев свежей зелени, такой как шпинат, лук, латук и руккола, которые можно высаживать каждые две недели для обеспечения постоянного наличия свежих овощей.

Фазы Луны

  • убывающая — 1-5 июля;
  • новолуние — 6 июля;
  • растущая — 4-16 июля;
  • полнолуние — 21 июля;
  • убывающая — 22-31 июля.

Благоприятные дни июля для посадки растений:

  • цветы-однолетники: 1, 2, 5, 10-20, 24, 28-29;
  • цветы-многолетники: 1-2, 5, 12-16, 19-20, 24, 28-29;
  • цветы из луковиц: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
  • зеленые культуры: 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;
  • редис, свекла, морковь, репа, дайкон, корневой сельдерей, редька, хрен: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
  • лук репчатый: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-31;
  • лук (зелень): 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;
  • чеснок: 1-5, 12-16, 19-20, 24, 28-29, 30-31;
  • капуста: 1-2, 5, 10-20, 24, 28-29;

Неблагоприятные дни для посадок: 6-8, 21-22, 25-26

Благоприятные дни для садовых работ в июле 2024 года

  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках для растений: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31;
  • домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, и приготовление варенья для растений): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • подготовка семян: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
  • обработка от вредителей и болезней для растений: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
  • пересадка, пикировка, деление корней, укоренение для растений: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21;
  • подкормки органические и минеральные для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
  • поливы и опрыскивания для растений: 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29;
  • посадка деревьев и кустарников для растений: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29;
  • прививка, окулировка, укоренение черенков для растений: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28;
  • прополка, прореживание всходов, корчевание для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • сбор вершков растений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) для растений: 1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • сбор и заготовка лекарственных трав для растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • сбор семян и плодов на семена для растений: 1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • срезка цветов для растений: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
  • укладка газона для растений: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28;
  • копка колодца для растений: 5, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 28.

Что следует избегать:

  • Посев в плохие дни: избегайте посевов в периоды, когда Луна не благосклонна к росту и развитию растений.
  • Сбор урожая в неподходящее время: не собирать урожай в дни, неблагоприятные для долгого хранения.
  • Обрезка растений: избегайте проведения обрезки во время неблагоприятных лунных фаз, чтобы предотвратить ухудшение состояния растений.
  • Пересадка растений: планируйте пересадки в более подходящие, благоприятные дни, чтобы минимизировать стресс для растений.

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Июль 2024 года обещает быть благоприятным месяцем для садоводов и огородников, следующих лунному посевному календарю. Календарь поможет определить наилучшие дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, чтобы добиться максимального урожая — в материале URA.RU. Календарь посадок  К середине месяца завершается сезон черешни, наступает время малины, в некоторых регионах начинается сбор клубники, а к концу месяца созревают первые яблоки, виноград и некоторые сорта дынь. Одним из способов использования освободившихся грядок является посев свежей зелени, такой как шпинат, лук, латук и руккола, которые можно высаживать каждые две недели для обеспечения постоянного наличия свежих овощей. Фазы Луны Благоприятные дни июля для посадки растений: Неблагоприятные дни для посадок: 6-8, 21-22, 25-26 Благоприятные дни для садовых работ в июле 2024 года Что следует избегать:
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