В Екатеринбурге откроется бесплатное место с кинопоказами и вечеринками

В Екатеринбурге возле ККТ «Космос» с 5 июля заработает летнее пространство, где будут показывать фильмы, устраивать танцы, проводить мастер-классы и лекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора Tele2.
«[Мы] собрали на одной площадке микс из развлечений, где каждый сможет найти отдых по душе: от просмотра мультфильма с детьми до зажигательной вечеринки», — поделился коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2 Антон Антонов. Площадка будет работать с 5 июля по 18 августа ежедневно с 15:00.
Здесь горожане смогут посмотреть кино, потанцевать, послушать фортепианные каверы поп- и рок-музыки. Завтра, 6 июля, пройдет праздничное открытие, а в 20:00 устроят розыгрыш, после на сцену выйдет кавер-группа «Радио Мальта», вечер завершится танцевальным флешмобом. В ближайших планах организаторов — проведение мастер-классов от инструкторов школ танцев MaxDance и Global Dance.
Посещать мероприятия можно бесплатно. Подробное расписание всех событий — на сайте пространства.
Также два летних кинотеатра разместились в парке Маяковского. Один в Летнем театре от онлайн-платформы KION, он будет работать до 29 августа. Второй — на лугу аллеи Маяковского, кинотеатр готов встречать гостей до 4 августа.
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