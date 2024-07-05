МЧС предупредило об ураганах и штормах в 12 регионах России

В пятницу, 5 июля, сразу в 12 регионах России ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом. Об этом предупредили в МЧС России. Под удар стихии попадут Москва и Подмосковье, Карелия, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. Также непогода затронет Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области.
«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в МЧС, передает ТАСС. Ветер в этих регионах усилится до 27 метров в секунду.
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