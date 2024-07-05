Природа Погода МЧС предупредило об ураганах и штормах в 12 регионах России 05 июля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + В России начался сезон гроз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В пятницу, 5 июля, сразу в 12 регионах России ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом. Об этом предупредили в МЧС России. Под удар стихии попадут Москва и Подмосковье, Карелия, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. Также непогода затронет Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области. «Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в МЧС, передает ТАСС. Ветер в этих регионах усилится до 27 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В пятницу, 5 июля, сразу в 12 регионах России ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом. Об этом предупредили в МЧС России. Под удар стихии попадут Москва и Подмосковье, Карелия, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. Также непогода затронет Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области. «Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в МЧС, передает ТАСС. Ветер в этих регионах усилится до 27 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям