МЧС предупредило об ураганах и штормах в 12 регионах России

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
В России начался сезон гроз Фото:

В пятницу, 5 июля, сразу в 12 регионах России ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом. Об этом предупредили в МЧС России. Под удар стихии попадут Москва и Подмосковье, Карелия, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. Также непогода затронет Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в МЧС, передает ТАСС. Ветер в этих регионах усилится до 27 метров в секунду.

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В пятницу, 5 июля, сразу в 12 регионах России ожидаются аномально сильные ливни, ураганы, грозы с градом. Об этом предупредили в МЧС России. Под удар стихии попадут Москва и Подмосковье, Карелия, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. Также непогода затронет Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области. «Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в МЧС, передает ТАСС. Ветер в этих регионах усилится до 27 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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