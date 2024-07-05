Губернатор Текслер уволил замминистра челябинского правительства

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Алексей Текслер уволил замминистра Наталью Шеломову
Алексей Текслер уволил замминистра Наталью Шеломову Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра здравоохранения региона Наталью Шеломову. Соответствующее постановление 5 июля опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Освободить Шеломову Наталью Николаевну от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 5 июля 2024 года», — говорится в тексте постановления.

В документе указано, что контракт расторгнут по инициативе Шеломовой. Замминистра здравоохранения региона она стала в октябре 2022 года. Тогда на посту замминистра она сменила Наталью Колчинскую, которая сейчас работает в должности министра. До этого Шеломова работала начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра здравоохранения региона Наталью Шеломову. Соответствующее постановление 5 июля опубликовано на портале официальной правовой информации. «Освободить Шеломову Наталью Николаевну от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 5 июля 2024 года», — говорится в тексте постановления. В документе указано, что контракт расторгнут по инициативе Шеломовой. Замминистра здравоохранения региона она стала в октябре 2022 года. Тогда на посту замминистра она сменила Наталью Колчинскую, которая сейчас работает в должности министра. До этого Шеломова работала начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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