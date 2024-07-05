Губернатор Текслер уволил замминистра челябинского правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра здравоохранения региона Наталью Шеломову. Соответствующее постановление 5 июля опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Освободить Шеломову Наталью Николаевну от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 5 июля 2024 года», — говорится в тексте постановления.
В документе указано, что контракт расторгнут по инициативе Шеломовой. Замминистра здравоохранения региона она стала в октябре 2022 года. Тогда на посту замминистра она сменила Наталью Колчинскую, которая сейчас работает в должности министра. До этого Шеломова работала начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета.
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