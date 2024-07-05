Суд в Челябинске отказался снять арест с имущества экс-владельцев «Макфы»

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Бывшие хозяева "Макфы" проиграли очередной раунд судебной тяжбы
Бывшие хозяева "Макфы" проиграли очередной раунд судебной тяжбы Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Челябинский областной суд отказался удовлетворить жалобу на решение Центрального райсуда об аресте, наложенном на имущество бывших владельцев «Макфы». Заседание состоялось 5 июля в отсутствие участников дела.

«Заседание состоялось. В удовлетворении жалобы отказано», — пояснил URA.RU источник в судебных органах.

Основанный экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа» решением Центрального райсуда Челябинска был передан государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для этого стал тот факт, что Юревич и его деловой партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных коррупционных дел и скрылись от следствия.

По мнению надзорного ведомства, свой бизнес они развивали, используя служебное положение и, соответственно, нарушая антикоррупцинное законодательство. Управление активами «Макфы» перешло под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей в структуру Россельхозбанка.

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Челябинский областной суд отказался удовлетворить жалобу на решение Центрального райсуда об аресте, наложенном на имущество бывших владельцев «Макфы». Заседание состоялось 5 июля в отсутствие участников дела. «Заседание состоялось. В удовлетворении жалобы отказано», — пояснил URA.RU источник в судебных органах. Основанный экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа» решением Центрального райсуда Челябинска был передан государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для этого стал тот факт, что Юревич и его деловой партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных коррупционных дел и скрылись от следствия. По мнению надзорного ведомства, свой бизнес они развивали, используя служебное положение и, соответственно, нарушая антикоррупцинное законодательство. Управление активами «Макфы» перешло под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей в структуру Россельхозбанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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