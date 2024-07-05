Суд в Челябинске отказался снять арест с имущества экс-владельцев «Макфы»

Челябинский областной суд отказался удовлетворить жалобу на решение Центрального райсуда об аресте, наложенном на имущество бывших владельцев «Макфы». Заседание состоялось 5 июля в отсутствие участников дела.
«Заседание состоялось. В удовлетворении жалобы отказано», — пояснил URA.RU источник в судебных органах.
Основанный экс-губернатором Михаилом Юревичем холдинг «Макфа» решением Центрального райсуда Челябинска был передан государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Поводом для этого стал тот факт, что Юревич и его деловой партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, стали фигурантами уголовных коррупционных дел и скрылись от следствия.
По мнению надзорного ведомства, свой бизнес они развивали, используя служебное положение и, соответственно, нарушая антикоррупцинное законодательство. Управление активами «Макфы» перешло под контроль госкомпании «РСХБ-Финанс», входящей в структуру Россельхозбанка.
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