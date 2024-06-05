Губернатор Текслер высказался о национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе интервью изданию РБК высказался о национализации «Макфы» и других предприятий региона. По его словам, изъятые у собственников предприятия продолжают работать.
«Предприятия все работают. Задача — чтобы они продолжали работать», — заявил Текслер в интервью изданию.
По его словам, национализация предприятий не несет никаких рисков для уже существующих и новых проектов. Для их воплощения созданы все условия. Так что риск потерять инвестиционную привлекательность мал.
Активы «Макфы» по требованию Генпрокуратуры РФ переданы в собственность государства решением Центрального райсуда Челябинска. Это решение в Генпрокуратуре объяснили тем, что два основателя холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов являются фигурантами уголовных дел о коррупции. Арбитражный суд Свердловской области вернул активы ЧЭМК также по требованию Генпрокуратуры РФ, так как в ведомстве заявили, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями. Аналогичное решение о национализации «Арианта» принял арбитражный суд Челябинской области.
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