Губернатор Текслер высказался о национализации «Макфы», ЧЭМК и «Арианта»

Губернатор Текслер: «Макфа», ЧЭМК и «Арианта» продолжают работы
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Алексей Текслер заявил, что национализация не повлияет на инвестиционную привлекательность региона
Алексей Текслер заявил, что национализация не повлияет на инвестиционную привлекательность региона Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе интервью изданию РБК высказался о национализации «Макфы» и других предприятий региона. По его словам, изъятые у собственников предприятия продолжают работать.

«Предприятия все работают. Задача — чтобы они продолжали работать», — заявил Текслер в интервью изданию.

По его словам, национализация предприятий не несет никаких рисков для уже существующих и новых проектов. Для их воплощения созданы все условия. Так что риск потерять инвестиционную привлекательность мал.

Активы «Макфы» по требованию Генпрокуратуры РФ переданы в собственность государства решением Центрального райсуда Челябинска. Это решение в Генпрокуратуре объяснили тем, что два основателя холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов являются фигурантами уголовных дел о коррупции. Арбитражный суд Свердловской области вернул активы ЧЭМК также по требованию Генпрокуратуры РФ, так как в ведомстве заявили, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями. Аналогичное решение о национализации «Арианта» принял арбитражный суд Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе интервью изданию РБК высказался о национализации «Макфы» и других предприятий региона. По его словам, изъятые у собственников предприятия продолжают работать. «Предприятия все работают. Задача — чтобы они продолжали работать», — заявил Текслер в интервью изданию. По его словам, национализация предприятий не несет никаких рисков для уже существующих и новых проектов. Для их воплощения созданы все условия. Так что риск потерять инвестиционную привлекательность мал. Активы «Макфы» по требованию Генпрокуратуры РФ переданы в собственность государства решением Центрального райсуда Челябинска. Это решение в Генпрокуратуре объяснили тем, что два основателя холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов являются фигурантами уголовных дел о коррупции. Арбитражный суд Свердловской области вернул активы ЧЭМК также по требованию Генпрокуратуры РФ, так как в ведомстве заявили, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями. Аналогичное решение о национализации «Арианта» принял арбитражный суд Челябинской области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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