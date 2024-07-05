Боррель сделал жесткое заявление о связях Орбана с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в праве представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, так как ЕС отказывается от любых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», — утверждает Боррель. Информацию передает ТАСС. Глава дипслужбы Евросоюза подчеркнул, что визит Орбана в Россию проходит только в рамках двусторонних отношений.
Во время визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира. Также ранее Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.
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