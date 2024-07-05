Боррель сделал жесткое заявление о связях Орбана с Путиным

Боррель заявил об отказе Евросоюза от контактов с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Евросоюз отказывается от любых контактов с Владимиром Путиным, заявил Жозеп Боррель Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в праве представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, так как ЕС отказывается от любых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», — утверждает Боррель. Информацию передает ТАСС. Глава дипслужбы Евросоюза подчеркнул, что визит Орбана в Россию проходит только в рамках двусторонних отношений.

Во время визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира. Также ранее Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в праве представлять Евросоюз в ходе визита в Москву, так как ЕС отказывается от любых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. «Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», — утверждает Боррель. Информацию передает ТАСС. Глава дипслужбы Евросоюза подчеркнул, что визит Орбана в Россию проходит только в рамках двусторонних отношений. Во время визита в украинскую столицу Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. Киев отказался от этого предложения, поскольку украинский лидер намерен добиваться урегулирования с помощью инициируемых украинской столицей саммитов мира. Также ранее Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Однако Киев отверг и этот план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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